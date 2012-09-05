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Игровой автомат Lucky Haunter - бесплатно и без регистрации онлайн
11 Декабря 2018
Теги: Игры

Сначала игровые аппараты устанавливали в барах. Об этом напоминают символы бар в отдельных моделях. Подобная тематика имеется у любого крупного производителя. Игровой автомат Лаки Хантер означает Удачливый завсегдатай. Основной персонаж аппарата всю игру находится за барной стойкой на фоне аппаратов. Кроме декоративности, он выступает активным болельщиком. В риск игре герой обсуждает результаты.Полками являются барабаны, на которых выпадают напитки и закуски, иные атрибуты заведения. Аппарат имеет стандартную схему. Он пятибарабанный и имеет 9 активируемых линий. Число линий выбирает пользователь, в зависимости от выбранной стратегии. Выбирать можно нечетное число линий. Ставка задается через Bet. Наибольшая ставка выбирается Max Bet. Геймер может запустить автоигру соответствующей кнопкой. В управлении отсутствуют дополнительные настройки.

Что предлагает игра?

Популярность аппарата связана с двусторонним зачетом сумм выигрышей. Сочетания, приносящие мало, собираются чаще обычного.Наибольшие выплаты имеют комбинации с тремя и более логотипами аппарата. Крупные выплаты полагаются за комбинации с вайлдом, вареным раком и стеклянным графином. Самые слабые, но популярные комбинации с бутылками и пивными кружками. Минимальный выигрыш символы на одной линии, считая слева или справа, в количестве трех. Подковы-вайлд замещают иные символы. Исключением являются логотип и пробка от бутылки, являющаяся скаттером. Вторые по значимости комбинации с вайлдами. При выпадении трех скаттеров предлагается бонусная игра. У символа разброса отсутствуют свои комбинации.

Какие преимущества аппарата?

В бонусной игре геймеру нужно выбирать пробки, под которыми прячется приз или выход. Супербонус присуждается при всех выигрышных пробках.Затем необходимо определить закуску из двух блюд, которые выглядят одинаково. Призовым является выбор блюда с цыпленком. Риск-игра позволяет повысить выигрыши. Для этого появляются пять пивных банок. Если при выборе пиво крепче дилерского, сумма выигрыша удваивается. Первое знакомство с аппаратом погрузит геймера в мир азарта и драйва. При везении в игре можно разбогатеть. Этому способствует большое разнообразие бонусов в игре. На аппарате можно играть и в демонстрационном бесплатном режиме для ознакомления. Аппарат имеет отличную графику, яркие цвета, простые символы, которые позволят насладиться геймплеем.

автомат Лаки Хантер

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