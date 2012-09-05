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Игровой автомат Book of Ra бесплатно онлайн
3 Сентября 2017
Теги: Игры

Появление игрового автомата Book of Ra вызвало настоящий фурор. Он позволяет окунуться в историю Египта и разгадать все тайны данной страны, которая и по сей день привлекательна для многих туристов и ученых. Видео слот содержит невероятные символы, которые до того реалистично изображены, что пользователь может прочувствовать даже погодные условия, надвисающие над разгромленным городом.

Таинственные символы

В увлекательном путешествии по стране игрок встретится со счастливым Жуком-скарабеем и одной оставшейся целой Мумией Тутанхамона. Найти здесь можно и символ искателя древних загадок, известного храбреца, разыскивающего книги великого правленца. Для того чтобы найти заветное послание, геймер должен пять раз запустить катушку и поставить монеты на девять линий. Если на экране игрок увидит картинку Бук оф Ра, то он гарантированно получит вознаграждение, а если выпадет цепочка из трех символов Книжки, ему откроется доступ к бонусному раунду. В нем пользователь сможет 10 раз бесплатно прокрутить барабан, что позволит приблизиться ему к долгожданному призу.

Заветные выплаты

Количество фриспинов может увеличиться, если в очередной раз выпадет бонусная цепочка картинок во время призовых спинов. Выпадение сразу пяти Мумий принесет игроку головокружительный приз - 110 000 денежных единиц. Но и это еще не максимум, который может ожидать рискового геймера.

Наивысшей наградой считается выпадение на активных линиях изображения искателя приключений, которое может увеличить вознаграждение игрока от 550 до 275 000 раз. Но и на этом приятные моменты в игре еще не заканчиваются. Как только пользователь сорвет заветную награду по какой-либо из комбинаций, ему нужно будет делать ставки, причем всякий раз, как только это произойдет. После выигрышного спина, геймер может поучаствовать в игре на риск. Если он отгадает цвет выпавшей карты, то выигрыш возрастет вдвое, если проиграет – приз перейдет в казино.

Особенности игры онлайн

Невероятные выплаты, отличное графическое изображение, звуковые эффекты и бонусные игры ждут каждого игрока, который решит провести свой досуг вместе с игровым автоматом bookofra. А погрузиться в удивительный мир приключений пользователь может совершенно бесплатно, даже не регистрируясь на сайте, что позволяет опробовать увлекательную игру и получить удовольствие без рисков потери денежных средств.

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