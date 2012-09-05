Виртуальная площадка с азартным игровым софтом работает с 2012 года. И несмотря на свою небольшую историю, площадка выгодно выделяется на фоне конкурентов. Гибкая программа лояльности и продуманный оригинальный дизайн играют не последнее место. Изначально казино Admiral X создавалось исключительно в качестве площадки для жителей стран СНГ, но всего через несколько месяцев оно обрело бешеную популярность во всем мире. Во многом этому способствовало получение официальной лицензии и предоставление на сайте исключительно продуманного и проверенного игрового софта.





Первое впечатление

Если сравнивать сайт со многими другими виртуальными казино, пользователи сразу смогут отметить использование непривычной цветовой гаммы — светлые тона, специально созданные специально для руководства сайта, приятные разнообразные сюжеты. Администрация сайта отошла от привычного сочетания красного, синего и золотого, и от этого только выиграла.

Используемые рекламные баннеры также выделяются оригинальностью. Они не надоедают и не мешают в процессе пребывания на сайте. Особый подход к продумыванию каждого элемента упрощает управление и настройку. Подобная динамика сохраняется на любом устройстве, вне зависимости от ваших предпочтений. Смартфон или ПК — играть в казино Адмирал X одно удовольствие.

Чтобы получить доступ ко всем достоинствам площадки, необходимо пройти короткий процесс регистрации. Форма заполнения стандартная, после — необходимо только подтвердить указанный электронный адрес. Затем вы получаете доступ в личный кабинет и шанс получить первый поощрительный бонус. Но в таком случае необходимо будет отыгрывать Вейджер, так что от него можно отказаться.

Далее можно пополнять свой депозитный счет и приступать к ставкам. В зависимости от личных интересов, вы сможете делать ставки в различных автоматах:

красочных видеослотах;

классических «одноруких бандитах»;

карточных играх;

нескольких видах рулетки.

Все зависит исключительно желания. А использование демоверсий позволяет оценить все достоинства и преимущества слотов, без вложений со своей стороны.





Как работает программа лояльности

Бонусная программа также имеет выгодные отличия для пользователей. Каждый раз, когда вы играете в слотах, дополнительно накапливаете поощрительные очки, которые в дальнейшем можно обменять на средства на депозитном счету. Вы сможете использовать их для совершения новых ставок на сайте. Стоит также выделить, что чем выше ваша позиция в рейтинге прочих игроков, тем выгодней условия обмена.

Дополнительно вы получаете кэшбэк от первых пополнений, пакеты бесплатных спинов, денежные поощрения и многое другое. Список подарков далеко не полный! Убедитесь сами в щедрости и лояльности казино Адмирал X и начните получать свои приятные сюрпризы уже сейчас!