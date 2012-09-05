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Что предлагает казино Эльдорадо посетителям для бесплатных игр?
Онлайн-казино Эльдорадо имеет шикарную библиотеку слотов, которая представлена:
- классическими эмуляторами по типу одноруких бандитов, отличаются простыми правилами и немногочисленными функциями;
- современными, высококачественными автоматами с объемным изображением, наличием анимации, спецэффектами, дополнительными многочисленными раундами, мини-играми;
- настольными и карточными играми, среди них несколько видов рулетки, баккара, покер и другие развлечения.
Разработчиками продукции являются известные в мире игрового софта компании, выпускающие надежные аппараты высочайшего качества, работа которых основана на генераторах случайных чисел, исключающих обман. Посетителям предлагаются честные игры. В коллекции представлены слоты таких выдающихся компаний, как Игрософт, Новоматик, Бетсофт, Мега Джек, Шерифф, Плейсон и других производителей. Спросом у клиентов пользуются симуляторы:
- Crazy Monkey;
- 777 Ultra Hot;
- Book of Ra;
- Lord of Ocean;
- Ice Climber;
- Fruit Cocktail;
- Gonzo Quest и другие автоматы.
Посетителей они привлекают простыми правилами, интересными сюжетами, хорошим качеством графики, возможностью формировать выигрышные комбинации, так как у этих слотов высокий коэффициент отдачи, который равен порядка 95%.
Преимущества демоверсии
Демонстрационный режим выбирают люди, которые пришли в казино Эльдорадо играть ради удовольствия, не планирующие тратить свои деньги в надежде заработать. Его также выбирают посетители, мечтающие в дальнейшем делать реальные ставки и выигрывать, пополняя свой кошелек денежными купюрами. Продвинутые игроки – зарегистрированные пользователи изучают в режиме Демо новые слоты. В результате они приобретают необходимый опыт, навыки, досконально изучают игровой процесс, испытывают существующие стратегии, чтобы лично убедиться работают они или нет. Как только автомат будет изучен, они переходят в платный режим. Новичкам демоверсия помогает выбрать слот в соответствии с собственными предпочтениями, ведь несмотря на одинаковый принцип игрового процесса, слоты отличаются сюжетной линией и наличием дополнительных функций.