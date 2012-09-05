Каким Вы видите будущее лотерейного рынка в России? Будет ли он развиваться или закроется? Появятся ли на рынке инновации?

В настоящий момент будущее лотерейного рынка в России сложно определить, поскольку на нем существует определенная нестабильность в связи с принятием нового закона о лотереях. Уже несколько месяцев идут дискуссии: либо о введении государственной монополии на лотерею, либо о ее невведении. Из-за чего, естественно, происходят нестабильные процессы в данном секторе. Каждый доказывает свою позицию. Поэтому сейчас говорить фундаментально о будущем лотерейного рынка, на мой взгляд, не представляется возможным. Только когда улягутся все споры по поводу нового законопроекта, можно будет говорить о будущем лотереи.К тому же, удовлетворить игровой азарт любой желающий может в онлайн-казино, например, на http://play-casinox.com/na-dengi/.

Лично я считаю, что если будет введена государственная монополия на проведение лотерей, то это отрицательно повлияет на развитие лотерейного рынка. Однозначно отрасль требует регулирования. Но не такого жестокого и не такой крайней формы, как введение государственной монополии на проведение лотерей. Если рынок будет более строго отрегулирован. но, естественно, без введении государственной монополии. то возможности для его развития есть.

Что касается появления инноваций, я считаю, что они уже появились. Примером этого является лотерея «Бинго-Бум» и другие лотереи, которые проводятся в том числе операторами государственных лотерей: «Кено», «б из 49», «5 из Зб»,«Спортлото». Лотереи в интернет-пространстве тоже проводятся с применением новых технологий.

Почему унас нет таких масштабных лотерей, как в Америке?

Я считаю, что у нас нет таких масштабных лотерей, поскольку развитие самих лотерей нестабильно. В советское время лотереи развивались, однако после развала Советского Союза стабильное развитие лотерей было прервано. На это повлияло хаотичное развитие азартной деятельности в виде казино и игровых автоматов в силу конкуренции и нежелания ни бизнеса, ни государства развивать менее доходный бизнес, такой как лотерея. Естественно, культура лотереи потеряна. Если будут созданы нормальные цивилизованные условия для развития лотереи, то обязательно лет через десять в России появятся такие масштабные лотереи, как в Америке. При условии стабильного, спокойного, цивилизованного развития этого рынка.