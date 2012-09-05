Онлайн казино предлагает геймерам множество различных слотов, автоматов и симуляторов, которые отличаются друг от друга сюжетной линией, символами, наличием риск-игры и другими характеристиками. Несмотря на популярность аппаратов, множество игроков отдают предпочтение онлайн рулетке, в которую можно играть двумя способами: в осторожном и агрессивном стиле.

Второй стиль игры подходит для игроков, которые любят рисковать и получают от этого огромное удовольствие. Рискованная игра привлекательна тем, что она позволяет выигрывать крупную сумму денежных средств. Не зависимо от стиля игры в рулетку, нужно разработать собственную стратегию, без которой не стоит садиться за рулеточный стол. На сайте онлайн казино https://www.favbet.com/ru/casino можно сыграть в рулетку и другие автоматы от разных производителей. Также здесь можно сделать ставки на спорт.





Важные правила игры в рулетку

Прежде всего, нужно четко определить сумму денег, которая имеется у игрока, так как от этого будет зависеть возможный размер выигрыша или проигрыша. Чтобы не остаться в долгах, игрок должен знать, с какой суммой он может расстаться, играя в рулетку, причем она не должна влиять на предполагаемый выигрыш. Например, человек готов потратить одну тысячу долларов. В этом случае, сидя за столом, где размер ставки составляет двести пятьдесят долларов, он сможет сделать четыре ставки, а за столом, где минимальный размер капиталовложений составляет пятьсот долларов – всего лишь две. Плюс ко всему, играя за столом на маленькие ставки, игрок защищает себя от крупных проигрышей, но в то же время, сорвать большой куш ему не удастся.





Виды рулеток

В мире азартных игр представлено три вида рулеток: американская, европейская и французская. Как считают опытные геймеры, самой легкой и понятной считается европейская рулетка, чем американская с двумя нулями. Самой непонятной и проблемной для игроков считается французская, так как она отличается большим количеством возможных ставок и выигрышных комбинаций. У этой рулетке имеется только одно нулевое поле, но к ней предъявляются повышенные требования. Новичка лучше начинать играть с европейской рулетки.





Важные правила игры в рулетку

Определившись с видом этой игры, не стоит сразу делать ставку

В первую очередь нужно узнать все цифры, которые назовет дилер. Если игра ведется онлайн, то есть на электронной рулетке, то выигрышные числа можно посмотреть на интерфейсе аппарата. Эти числа нужны игроку, чтобы он правильно выбрал оттенок сектора, на который будет делаться ставка. Если несколько раз подряд выигрывали красные цифры, то нужно будет поставить на черные. Если дилер перечислил только четные числа, то делать ставку желательно на нечетное.

Если во время игры игрок только проигрывал, то можно попробовать сделать ставку на большем количестве линий. Также у него есть возможность использовать «угловые ставки».



