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Игры все еще развиваются, но быстрыми темпами. Помимо того, что Microgaming первым вышел на рынок в индустрии онлайн-казино, они также претендуют на славу, выплачивая более 375 миллионов евро в джекпотах, самый большой в истории — 6,3 миллиона евро. Microgaming является сторонником ответственной игры и гарантируют, что все операторы обязаны работать только на регулируемых рынках.

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