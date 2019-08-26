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Игра слов по обстоятельствам
10 Декабря 2019
Теги: авто

Что подразумевается под «созданием аварийной обстановки», которая могла, но все же не привела к аварии?

Понятие аварийной обстановки четко определено в ч.4 ст.122 КоАП Украины. Если нарушения ПДД одним водителем вынудили другого резко изменить скорость, направление движения или принимать другие меры к обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, то считается, что водитель-нарушитель создал аварийную обстановку. Аварийная обстановка, как она определена в законодательстве, не приводит к ДТП и вызывается действиями водителя-нарушителя. Но аварийная обстановка может перерасти в аварийную ситуацию. Понятие аварийной ситуации в законе не определено. оно существует в экспертной практике и означает, что в определенный момент развития аварийной обстановки ДТП становится неизбежным. Аварийная ситуация. в отличие от аварийной обстановки, нс обязательно вызывается чьими-то нарушениями ПДД.

Ее причиной могут быть обстоятельства, не связанные с человеческими действиями, например, усталость металла. Действия водителей в аварийной ситуации ПДД не регламентируются, исходя их расхожей поговорки «дело спасения утопающих — дело рук сами утопающих».


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