Открывайте казино в ЮАР

В ЮАР азартные игры разрешены еще с 1994 года, причем речь идет абсолютно про все форматы игр, где можно выигрывать деньги. Единственный запрещенный вид деятельности, который связан с данной сферой – это онлайн казино или букмекерские конторы в интернете. В этой стране правительство больше предпочитает наземных бизнес и поэтому не дает возможности людям при деньгах создавать что-то в сети. На данный момент в числе наземных казино страны 40 заведений. Каждое имеет свои особенности, так что подобрать вариант по вкусу проще простого.





Правила для будущих владельцев казино

Чтобы регулировать азартные игры в ЮАР было придумано целых 3 акта. Первый появился в 1996 году и, собственно, дал старт данной индустрии в стране. Второй приняли в 2004 году и по сути это дополнение к первому, которое расширило первоначальный акт. Третьим стал акт про игорный бизнес в казино CasinoDengi.org (https://casinodengi.org/), который подписали в 2008 году. В принципе еще с 1996 году все положения касательно такого вида деятельности были четко прописаны. При этом страна не стояла на месте и вместе с ее развитием законы частично менялись через какое-то время. Если выделить определенные особенности для желающих открыть здесь свой бизнес, то выделить можно:

Можно иметь максимум 16 казино. Речь идет о конкретном субъекте собственности, а именно организации или персоне. Причем в правилах сказано, что иметь бизнесмен может до 16 лицензий на казино на территории ЮАР или же максимум 2 лицензии в одной провинции страны;

Полностью соответствовать правилам государства. Несмотря на то, что здесь довольно просто открыть казино стоит понимать, что правила по урегулированию данной деятельности очень строгие. Государство диктует свои правила, проводит исследования, регулярно собирает статистику и следит за теми, у кого уже игорная зависимость;

Вам придется платить. Каждый бизнес такого рода облагается достаточно большими налогами, потому что это выгодно государству. В данной ситуации процент будет вычислен после общения с будущим владельцем казино.

Вам стоит внимательно изучить всю информацию, которая связана с азартными играми в ЮАР. Несмотря на жесткие законы и наличие правил практически для любых действий в данной сфере вы можете спокойно открыть свой бизнес.





Особенности онлайн казино в стране

Стоит отметить, что в ЮАР азартные игры запрещены, но при этом власти не запрещают гражданам страны играть в уже существующих виртуальных клубах. При этом подобный вид игры все равно остается не полностью узаконенным. Власти могут легко конфисковать ваш выигрыш если постоянные транзакции от казино окажутся слишком подозрительными. Соответственно, нужно быть готовым к такому исходу событий, но в то же время нет 100% гарантии, что вы потеряете свои деньги.

Источник: Casinodengi.org