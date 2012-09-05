В начале обгона, когда мой “Volvo” набирает ход, колеса попадают на раскатанный лед, и я чувствую, как срабатывает электроника, предотвращая пробуксовку. А ведь на спидометре уже порядка 80-90. Большинство противобуксовочных систем на таких скоростях уже бездействует. A DSA функционирует всегда, вплоть до максимальной скорости.

Другой пример: в пустынном месте прохожу поворот быстрее, чем следует. Машину, что называется, несет боком. Уповая на передний привод, до конца продавливаю акселератор. И DSA, словно “поняв", что я борюсь с заносом, позволяет ведущим колесам буксовать, благодаря чему автомобиль благополучно выходит из скольжения.

Версия "2.0LPT”, пожалуй, из всех новинок представляет наибольший интерес для наших покупателей. “Мы нуждались в такой модификации” - таково усредненное мнение представителей московских фирм-дилеров. Версия с турбонаддувом низкого давления почти столь же быстроходна и динамична, как спортивная "Т-4”, но обладает более ровным характером. Она удобнее в езде по скользким дорогам. У нее плавнее подвеска и легче рулевое управление. Новинка займет промежуточное положение между атмосферной 2-литровой версией и спортивной "Т-4”. Она будет стоить порядка $38.000- 39.000.

Видит око, да зуб неймет

Наконец, компания демонстрировала “S40/V40" с новым турбодизелем объемом 1,9 л и мощностью 90 л.с. Эта модель нацелена в первую очередь на рынок Франции. У нас она продаваться не будет, и потому российским истам на тест предложена не была. Разумно. Все равно легковые модели с дизелями у нас спросом не пользуются. А судя по "качеству" нашего дизтоплива. еще долго не будут.