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Идем на разгон
25 Февраля 2019
Теги: авто

Увлекшись разгоном, водитель не заметил, как превысил все дозволенные лимиты скорости. И встретил полицейского. К счастью, лишь “лежачего”. Синхронно лязгнули три пары челюстей. Автомобиль жестко взбрыкнул задом, и его чуть “переставило” в сторону. Неудивительно: сзади у пикапа рессорная подвеска, а кузов был пуст. Правда, рессоры “Ram” сконструированы грамотно: они имеют по четыре листа, но четвертый включается в работу по мере наполнения кузова. Это решение отчасти нивелирует разницу в поведении пустого автомобиля и загруженного. И повышает комфорт. А что делать, если переборщил со скоростью и авто не подлежит ремонту? Выкуп автомобилей осуществляется в любом состоянии на выгодных условиях.

В отношении комфорта "Ram” не отличается от больших американских внедорожников (если не считать чуть более тряской подвески). Оснащение включает электроприводы зеркал, кондиционер, две подушки безопасности, регулируемую рулевую колонку, аудиосистему и круиз-контроль, причем пара последних имеет дублирующие блоки управления на баранке. Неплохо для “грузовика”, не так ли? Притом кабину “Ram" можно превратить в передвижной офис. Опрокиньте вперед спинку узкого центрального кресла. Она превратится в безразмерно широкий подлокотник. А теперь поднимите его крышку. Ого! Здесь хватит места и отделений для “note-book”, пачки дискет, мобильного телефона, блокнота... А на передней панели найдется достаточно “прикуривателей” для снабжения электричеством всего этого хозяйства.

Вся короткая поездка прошла в режиме заднего привода. Мы ни разу не включали ни передний мост(который подсоединяется “напрямую”, без межосевого дифференциала), ни, тем более, понижающий ряд передач. Был, правда, соблазн поноситься по пустынным берегам Онтарио, да сомнения взяли: вдруг нельзя? вдруг в каталажку загремим?

Семейный портрет “Ram”

Мы не сильны в математике. И не беремся посчитать число возможных модификаций “Ram”: задний привод или полный, механическая КПП или автоматическая, длинная кабина или короткая, пять моторов... В гамме двигателей имеется турбодизель: рядная “шестерка” объемом 5,9 л и мощностью 215 л.с. Ряд бензиновых моторов открывает V6 (3,9 л, 175 л.с.). За ним следуют 5,2-ли- тровый V8 мощностью 230 сил и опробованный нами “V8 Magnum”. Возглавляет гамму бесподобный и единственный в своем роде 8-литровый V10 мощностью 300 л.с. Это дефорсированный вариант “десятки” от суперкупе “Dodge Viper”. Мотор V10 может использоваться только на длинных “Ram” серий “2500” и “3500”. Первая имеет грузоподъемность 3/4 тонны, вторая - одну тонну. Нам же на тест был предоставлен самый легкий “Ram” серии “1500”, способный взять на борт лишь полтонны груза.

В США цены на пикапы “Dodge Ram” находятся в пределах от $14.500 до $33.500.

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