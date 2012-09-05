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Идеальная рецептура и уникальные ингредиенты – основные козыри компании MOOKHOMOR_PRODUCTION!
27 Мая 2017

Крафтовое пиво – это детище пивоваров, которые придерживаются традиционной рецептуры, постоянно ее улучшая. Пиво с легкостью раскрывает букет утонченных вкусов и насыщенного аромата. Если вы ищите проводника в мир пивной революции, то крафтовая пивоварня MOOKHOMOR_PRODUCTION с легкостью справиться с подобной миссией.

Нет предела совершенству – основной девиз нашей работы. Мы стремимся сделать этот мир лучше, и прекрасно разбираемся в том, как приготовить идеальный хмельной напиток.

«В чем секрет популярности крафтового пива от MOOKHOMOR_PRODUCTION?», - спросите Вы. Вот основные моменты:

каждый отдельно взятый пивной продукт поистине уникален и обладает незабываемым вкусом;

напиток отличается тонким ароматом и невероятными переливами оттенков от темно-коричневого до золотистого Back to Black, The porridge story, American ILLUSION, Daddies Illusion, Master Cake, Колхозный лагер, White Illusion или Red Illusion

после нескольких глотков гениального крафта мозг заряжается энергией, душа радуется. Наша продукция постоянно совершенствуется, разрабатываются все новые и новые пивные композиции с цветочными Compot Edition, цитрусовыми Red Illusion, фруктовыми Drill Liquid, Daddies Illusion и травяными нотами. Крафтовое пиво обладает ярко выраженным вкусом солода и готовится из отборных сортов хмеля.

Настраиваемся на полную душевную гармонию

Устали от жизненной суеты? Хотите немного расслабиться и посвятить пару минут самому себе? Без бокала вкуснейшего крафтового пива здесь не обойтись. Он не охмеляет, а дарит смысл совершать новые действия и продвигаться дальше к своим заветным целям. Разве можно представить встречу дорогих друзей, не угостив их бокалом напитка, достойного такой встречи?

В каждой порции крафтового пива вложена частичка души его создателя, который сумел так тонко воплотить мечту многих ценителей изысканных напитков. Не отказывайте себе в царственном наслаждении и невообразимом удовольствии для души вместе с бокалом элитного пенного!

Пиво изготавливается на высокотехнологичном оборудовании в строгом соблюдении всех передовых технологий и основных правил. Наша продукция – является прекрасным дополнением веселого вечера вместе с родными и друзьями. Они с радостью разделят с вами дегустацию утонченного напитка и оценят его вкусовые и ароматные ингредиенты.

Официальный сайт компании mookhomor.ru


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