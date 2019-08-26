Абсолютно неважно, новичок ли вы в онлайн-казино Вулкан или уже давно варитесь в соку различных онлайн-казино. Все мы приходим в эти заведения с одной целью получить удовольствие. Существует несколько советов для того, чтобы улучшить игровую сессию таким образом, чтобы получить максимальное удовольствие.





Изменение скорости игры

Любые автоматы на деньги в казино Вулкан имеют теоретический процент возврата, который рассчитан на длительную перспективу. Это означает, что, несмотря на все ваши выигрыши и проигрыши, в один прекрасный момент вы придете к тому, что вернете себе большую часть ставок. Для того чтобы быстро миновать неудачные спины и так же быстро попытаться дойти до бонусной игры, которая сделает вашу кассу, необходимо немного ускорить скорость вращения спинов.

Например, в онлайн-автоматах от Real Time Gaming в настройках можно изменить скорость непосредственно прокрутки спинов. Вы можете избежать относительно долгого прокручивания барабанов и быстро получать результат этих вращений.

Отметим, что эта функция становится достаточно популярной среди производителей, поэтому изменить скорость вращений можно, включив любые игровые автоматы Вулкан бесплатно.





Игра в несколько игр одновременно

Для того чтобы нивелировать негативные эмоции, которые могут сопровождать не самую удачную сессию в онлайн-автомате, можно играть одновременно в несколько. Это позволяет заиграть сразу большое количество ставок и увеличить свои шансы на то, что бонусная игра будет выпадать с большей периодичностью. Конечно, эти бонусные игры будут выпадать в различных автоматах по очереди, а может и одновременно. Именно тогда вы сможете получить максимальное удовольствие, так как если вы теряете на ставках в каких-то слотах, то эти же деньги можете выигрывать в параллельной игре.

Отметим, что функцией одновременной игры в несколько видеослотах обладает онлайн-казино Вулкан на софте Microgaming. Однако в последнее время эта функция также становится достаточно популярной и среди заведений, которые используют игры от других производителей.





Использование автоплея

Автоплей является одной из самых недооцененных функций в азартных онлайн-играх казино Вулкан. Во-первых, если вы играете одновременно сразу в несколько онлайн-автоматах, то вам просто необходима эта функция. Вместо того, чтобы каждое вращение на каждом слоте запускать самому, можно установить автоплей, который будет прокручивать определенное количество спинов подряд. В некоторых играх можно также установить условия остановки автоплея, например, выигрыш бонусной игры. В этом случае вы сможете пропустить рутину стандартной игры и сконцентрировать свое внимание только на бонусных играх. Естественно, именно они и принесут вам самое большое удовольствие.

Во-вторых, не стоит забывать, что автоплей на таких играх, например, как видеопокер помогает выигрывать больше, так как на каждое вращение играет по идеальной линии. То есть в видеопокере автоплей выбирает наилучшие карты, что увеличивает шансы на победные руки.

Прежде чем начать использовать эти советы, необходимо убедиться, что вашего банкролла хватает для того, чтобы заиграть его одновременно сразу в нескольких игра с ускоренным вращением барабанов, да еще и на автоплее. Старайтесь использовать тактику малых ставок, потому что именно она поможет вам дойти до множества бонусных игр на многих слотах казино Вулкан при малом расходе на ставки.



