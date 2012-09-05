Сегодня множество автовладельцев желает иметь международные водительские удостоверения, которые одинаково действительны в разных странах. Чаще всего нужда в подобных правах возникает у людей, отправляющихся за границу с деловым визитом или же просто чтобы попутешествовать. Чтобы получить такие права, достаточно проследовать по доменному адресу https://idaoffice.org/ru/, который приведет вас на официальный веб-ресурс IDA Office. Наш офис является Международным Водительским Центром, который занимается переводом водительских удостоверений на двадцать девять наиболее популярные мировые языки.

Водительские удостоверения, изготовленные в нашем офисе соответствуют всем стандартам ООН, а также международным конвенциям о ПДА. Получая IDA вы сможете пользоваться им в любой точке земного шара, которое будет содержать ваши данные на двадцати девяти языках. Оформление таких прав у нас осуществляется максимально оперативно и просто. Открывая наш онлайн-портал, любой желающий сможет заполнить несложную заявку. После ее получения, наша профессиональная команда сможет в течении суток выслать уже готовый МВУ без всяких осложнений или же задержек.

Владельцам гаджетов мы предлагаем возможность воспользоваться мобильным приложением нашего официального веб-ресурса, которое работает везде. Кроме этого оно способно хранить переводы ваших прав, не нуждаясь при этом в интернет-соединении. Наше бюро переводом сумело накопить огромнейший опыт в сфере выполнения переводов различной международной документации, которое поступает к нам с разных точек планеты. Однако наиболее успешным сервисом, предоставляемым нашим офисом, является перевод прав, которым занимается наша профессиональная команда. При этом такой перевод осуществляется нами на все основные мировые языки.

В каждое такое МВУ включен буклет, где представлен 29-языковый текст с данными каждого водителя. К тому же документ снабжается соответствующим мобильным приложением и пластиковым удостоверением. Основным приоритетом IDA Office является предоставление автовладельцам высококачественного сервиса, вне зависимости от их местонахождения. Наряду с этим, наша профессиональная команда беспрерывно внедряет в повседневную работу разнообразные технологические инновации в тех областях, которые представляют их интересы. Чтобы ознакомиться более подробно с сервисами, которые предлагает наш офис, лучше воспользоваться онлайн-порталом нашего агентства.

