Во-первых, как мы уже упоминали, при «раскачке» застрявшей машины очень сложно быстро переключаться с первой передачи па заднюю и наоборот. Немного помучившись, мы, включив демультипликатор, стали использовать для этой цели вторую передачу вместо первой. Во-вторых, двигаясь с заблокированным Межосевым дифференциалом, автомобиль очень вяло реагирует на повороты рулевого колеса, предпочитая самостоятельно выбирать дорогу. Приходится слишком интенсивно крутить баранку, зачастую не поспевая отреагировать на ответные действия машины.

В целом же из побывавших в этом году на испытаниях джипов конкурировать с автомобилем Land Rover Discovery V8i по проходимости смогут, пожалуй, лишь Mercedes Geliindewagen и, возможно, Nissan Pathfinder. Хотя, конечно, корректно сравнивать проходимость очень трудно: разные шины, разные погодные условия, разный снег, разная грязь...

Путешествие по подмосковным дорогам укрепило впечатление о высочайших потребительских качествах этого автомобиля. Уже после первых километров пути практически перестаешь следить за состоянием дорожного покрытия. Land Rover прекрасно проглатывает все ухабы. Кажется, все неровности исчезают иод колесами этой машины, вызывая лишь едва заметные покачивания кузова. И на пологих волнах пег утомляющей водителя болтанки. В общем, по плавности хода мы без тени сомнения ставим автомобилю Land Rover Discovery высшую оценку на фоне Всех испытанных нами джипов.