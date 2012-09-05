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И снова премьера
20 Августа 2020
Теги: авто

В 1996 году состоялась премьера седана Магеа и универсала Магеа Weekend, созданных на базе Bravo/Brava. Этот автомобиль предлагался с одним из бензиновых моторов: 1,6 л (103 л.с.); 1.8 л (113 л.с.); 2,0 л (150 л.с.) - или турбодизелей: 1.9 TD (75 или 100 л.с.); 2.4 TD (124 л.с.) — с «механикой» или «автоматом».

В 1999-м был проведен рестайлинг, в результате которого изменились облицовка радиатора, дизайн приборной панели и кое-какие мелочи. Традиционные турбодизели были заменены на моторы с системой впрыска Common Rail. При объеме 1,9 л мощность возросла до 105 л.с., 2,4 л —до 130 л.с. Был модернизирован и двулитровый бензиновый двигатель: его мощность достигла 154 л.с.

В 2002 году Магеа была снята с производства и уступила место в линейке «Fiat» новому семейству — Stilo ключ потеряете, то придется менять, помимо замка, еще и блок управления. что обойдется весьма не дешево. Зато европейские страховые компании страхуют модель на льготных условиях, хотя, возможно, дело тут не столько в мощном иммобилайзере, сколько в том, что машина не особо интересует угонщиков, примерно как в анекдоте про «неуловимого Джо», которого и ловить-то никто не собирается.

По поведению на дороге автомобиль даст несколько очков вперед многим своим одноклассникам, находящимся в том же ценовом диапазоне. Ведь концерн славен спортивными и «заряженными» моделями, выпускаемыми под маркой «Магеа ». Однако на высоких скоростях ощущается недостаточная информативность рулевого управления.

В общем же Магеа — современный безопасный автомобиль, про который его владельцы обычно отзываются так: пусть не очень надежный, зато удобный и красивый.


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