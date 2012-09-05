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И больше никаких корпоративов в четырёх стенах!
13 Октября 2020

Стандартные корпоративы в ресторанах уже многим поднадоели. Какими бы изумительными не были повара и креативными не казались ведущие, праздник в помещении – это все равно определённые рамки, необходимость быть в четырёх стенах. Совсем другое дело – корпоратив на природе. Вот уже где можно действительно порезвиться. А вариантов выездного мероприятия может быть очень много.


Корпоратив с элементами сплава

Очень здорово (во всех смыслах) проходят корпоративы с элементами сплава. То есть «гвоздь программы» - сплав, а за ним уже следует целая череда остальных активностей. Это может быть банька, «зарница», танцы у костра.

Правда, при том что сама идея отправиться в водный поход многим нравится, когда объявлен сбор, ряд сотрудников может начать паниковать: «Утону!», «Выпаду из байдарки на крутом пороге!». Если бы мы не жили с вами в Беларуси, а планировали плавать по рекам Грузии, то такую панику вполне можно было бы понять. Но у нас не принимать такую панику надо, а переубеждать сотрудников-нехочух: «Никакого экстрима не будет!», а в качестве реки выбирать Ислочь или Вилию. Шикарные реки, и при этом спокойные, без порогов.


Пикник

Что касается пикника, который будет после сплава, то есть два варианта его устройства:

  1. Самостоятельная организация.
  2. Помощь профессиональных поваров.

Первый вариант, безусловно, дешевле. Да и сплачивает общая готовка идеально. Но всё-таки нужно сто раз подумать. Сплав и так заберёт кучу физических сил. Так неужели же не приятней: вылезти из лодки сразу попасть на «вкусняшки», которые для вас приготовили повара? Есть над чем поразмышлять и остановиться именно на втором варианте. Ну, а коль будет желание просто пожарить сало или хлеб на костре, этого же вам никто не воспретит сделать.


Банька

Ни в коем случае не стоит отказываться во время корпоративного выезда на природу и от баньки. Сейчас есть множество отличных мобильных конструкций бань. Их вам и на место привезут, и установят. «Красота!» - если характеризовать одним словом. А уж как после сплава такая банька будет приятна телу, даже и говорить не надо.

Кстати, если река будет петлять через лесистую местность, и место пикника и ночевки будет на поляне в лесу, то можно будет позаботиться и о заготовке веников. Ведь какая же баня без них!

Берите от корпоратива максимум. Превращайте его, с одной стороны, в активное приключение, а, с другой стороны, в настоящий гастрономический праздник.

Поверьте, вспоминать будет о чём, и друзья, которые ходят на корпоративы только в рестораны (вот же не повезло им с работодателями) будут вам просто завидовать. Но зачем завидовать? Пусть следующий раз отправляются на природу вместе с вами. Корпоративы на природе спасут настроение и заставят другим взгляды смотреть на совместное времяпровождение коллектива вне стен офиса.


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