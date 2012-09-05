Создание известнейшего автоконценра Hyundai связано с именем молодого перспективного автомеханика Чон Джу Ена, который прежде работал курьером, разнорабочим и даже грузчиком. Именно Ен открыл в конце тридцатых годов прошедшего столетия первую мастерскую, которая позже была названа Hyundai, что означает новое время или же современность. Успех компании пришел путем выполнения подрядов американской армии. Затем Хендай начал возводить особняки, выпускать станки, строить корабли и мосты. Уже в те времена у компании появился особый интерес к автопрому.



Однако автоконцерном компания стала только к 1967 г. Тогда и была открыта первая линия по сборке авто. Вскоре корейский автогигант установил партнерство с ведущими японскими и американскими компаниями, что позволило вести собственные разработки. Заводы Hyundai начали появляться в европейски их азиатских странах. Различные модели данной марки нашли признание среди автолюбителей. К концу прошедшего столетия Hyundai возглавил отечественный автопром, а спустя пять лет уже вошла в число лучших мировых брендом. К 2010 г. данная марка стала пятой компанией в мировом масштабе по объему производимых авто.



Наш дилер hyundai предлагает автолюбителям весь модельный ряд данной марки по наиболее оптимальной стоимости, которая устанавливается самим производителем. Любое творение этого автоконцерна можно смело назвать воплощением нового мышления и возможностей. Подобное мышление превосходит установленные традиции. Что же касается новых возможностей - это применение передовых решений и идей. Hyundai-центр Зеленоград предлагает автолюбителям и высококачественное обслуживание hyundai, которое входит в гарантию каждой модели этого южнокорейского бренда.



Сегодня компания стремиться к созданию стильных, безопасных, надежных и высококачественных моделей авто, стоимость которых будет доступной для любой категории покупателей. Например, если вы решите купить хендай крета, сможете стать владельцем модели, которая отличается великолепной маневренностью и управляемостью, комфортабельным салоном, отменным дизайном, а также высокотехнологичными решениями. Стоимость данной модели довольно низкая, по сравнению с аналогами иных марок. Достигается подобная ценовая политика благодаря локализации производства, которая внедрятся южнокорейским автоконцерном.

