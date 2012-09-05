Hyundai Santa Fe второго поколения, он же CM, — машина с характером. Надёжная, крепкая, но, как и любой кореец середины 2000-х, очень чувствительная к мелочам в электрике. Знаете что? Половина «непонятных» отказов тут завязана не на ЭБУ и не на «умершие мозги», а на банальные предохранители и реле. Да-да, те самые пластиковые коробочки, к которым многие относятся как к чему-то второстепенному

И вот тут начинается самое интересное.

Немного логики: зачем столько реле и предов?

Если упростить, электрическая система Santa Fe CM — это как хорошо организованная коммуналка. Каждый прибор живёт в своей комнате и платит за свет через отдельный счётчик. Предохранитель — это сторож, который первым «падает», если пошёл перебор по току. Реле — уже диспетчер: включает, выключает, распределяет нагрузку.

Иногда кажется, что их слишком много. Но нет, инженеры Hyundai не просто так развели цепи. Один сгоревший пред не должен укладывать полмашины. Хотя… бывает по-разному, и мы к этому ещё вернёмся.

Под капотом: главный блок и его сюрпризы

Открываем капот. Справа по ходу движения, рядом с аккумулятором, вы увидите крупный чёрный блок с защёлками. Это подкапотный монтажный блок. Именно тут сосредоточены силовые предохранители, основные реле и плавкие вставки.

На внутренней стороне крышки — схема. Не игнорируйте её. Даже опытные слесаря иногда путают реле вентилятора и реле кондиционера. А потом удивляются, почему «карлсон» живёт своей жизнью.

В этом блоке обычно находятся:

реле стартера;

реле топливного насоса;

реле вентилятора радиатора (часто два, на разные скорости);

предохранители ABS, ECM, генератора;

силовые плавкие вставки на 30–140 А.

Кстати, одна маленькая ремарка. Контакты здесь любят окисляться, особенно если машина часто видит реагенты и сырость. Вроде бы пред целый, а питание пропадает. Парадокс? Не совсем.

Салонный блок: под носом, но вне поля зрения

Теперь перемещаемся в салон. Слева под торпедой, за крышкой, которая открывается без инструмента, прячется второй блок. Многие владельцы о нём даже не подозревают. А зря.

Тут живут цепи комфорта и мелкой электроники:

стеклоподъёмники;

центральный замок;

освещение салона;

прикуриватель;

аудиосистема;

подогревы и прочие радости жизни.

И вот здесь часто ловят «призраков». То магнитола тухнет, то стекло не опускается. Начинаешь грешить на кнопку, моторчик… А там просто пред на 15 А решил, что с него хватит.

Честно говоря, салонный блок Santa Fe CM — один из самых логичных в своём классе. Подписи понятные, доступ нормальный. За это корейцам респект.

Плавкие вставки: крупно, дорого, но жизненно важно

Теперь о тяжёлой артиллерии. Плавкие вставки (fusible link) — это не совсем предохранители в привычном смысле. Это уже защита магистральных цепей: питание генератора, основной плюс на блоки, распределение нагрузки.

В Santa Fe CM они обычно установлены:

либо прямо в подкапотном блоке;

либо в виде отдельной сборки возле аккумулятора.

Выглядят как массивные пластины с болтовым креплением. И тут есть нюанс. Если такая вставка перегорает, «просто так» она этого не делает. Почти всегда есть причина: коротыш, неправильный запуск «прикуриванием», переполюсовка.

Менять их нужно аккуратно. И да, дешёвые аналоги — плохая идея. Экономия выйдет боком.

Как менять без лишней драмы

Казалось бы, что там сложного — вынул, вставил. Но практика показывает обратное. Вот базовый порядок, который реально работает:

Глушим двигатель, вынимаем ключ. Снимаем минусовую клемму АКБ (обязательно!). Проверяем пред визуально и тестером — иногда трещина еле заметна. Ставим новый с тем же номиналом. Ни больше, ни «авось прокатит». Возвращаем клемму, проверяем работу цепи.

И маленькое отступление. Если предохранитель сгорает сразу — не геройствуйте. Значит, где-то проблема глубже. Замена «на удачу» — путь в никуда.

Пара противоречий из жизни, которые потом становятся понятны

Иногда пред выглядит целым, но цепь мертва. Почему? Микротрещина, плохой контакт в колодке, перегрев.

Иногда наоборот: пред сгорел, а машина едет. Как так? Потому что часть цепей дублируется через другие модули. Hyundai любит такие финты. Сначала это бесит, потом привыкаешь.

К слову, при подготовке материала не раз заглядывал в справочные схемы и мануалы — отдельное спасибо сайту hyundaibook.ru, реально выручает, когда нужно сверить мелочь.

Немного практики и здравого смысла

Если вы работаете с Santa Fe CM регулярно, держите под рукой набор предохранителей разных номиналов и нормальный пинцет. Штатный пластиковый «щипчик» из блока — так себе помощник, честно.

А владельцам совет простой: не бойтесь заглядывать в эти блоки. Это не «тёмная магия». Это базовая грамотность, которая экономит деньги, нервы и время.

Подводя итог — коротко, но по делу

Hyundai Santa Fe 2 (CM) не капризен, но требует внимания. Блоки реле, предохранители и плавкие вставки — его нервная система. Понимаете, где что находится, и половина проблем перестаёт быть проблемами.

Ну а если вдруг что-то пошло не так — вы уже знаете, куда смотреть первым делом. И это знание, поверьте, не раз выручит.