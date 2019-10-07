Модернизированный автомобиль Hyundai HD 35 положительно оценивают многие владельцы коммерческих грузовиков. Благодаря использованию «полуторки» поставленные задачи выполняются максимально эффективно. Пользуясь выгодной возможностью купить Hyundai HD 35 у официального дилера, заказчики приобретают транспортное средство с улучшенными характеристиками и наиболее подходящей комплектации.





Особенности кузовной части авто

Удобная кабина вмещает до трех человек, данная особенность позволяет автомобилю хундай HD 35 успешно конкурировать с аналогичными моделями этого класса, которые часто не оснащены даже вторым пассажирским местом. Широкий дверной проем и невысокое расположение кабины над землей обеспечивают легкую посадку в автомобиль. Водитель комфортно размещается внутри не очень длинной кабины за счет регулировки сиденья. В качестве обивки для салона используется кожзаменитель, который легко очищается. В конструкции дверей имеются износостойкие уплотнительные элементы и безотказные замки, для открывания и закрывания стекол применяется электрический привод.

Технические возможности авто Hyundai HD 35 во многом идентичны моделям HD 65 и HD 78. Доступная цена на новый Hyundai 35 в Санкт-Петербурге помогает купить технику с наличием прочной рамы. Кузов изготавливается устойчивым к значительным перегрузкам, рама обладает усиленными лонжеронами и массивными штампованными швеллерами с высокими антикоррозионными свойствами.





Оснащение качественными агрегатами и узлами

Дисковые тормоза имеются на каждом колесе, также используются индикаторы износа. Удобство эксплуатации стояночного трансмиссионного тормоза обеспечивается за счет хорошо продуманного размещения барабана на валу коробки переключения передач. Функциональные агрегаты и узлы легко демонтируются, работы по обслуживанию и ремонту производятся без каких-либо затруднений.

Корейский производитель грузовых авто использует различные наименования двигателей. Современная модель Хендай HD35, продажа которой производится с 2016 года, поставляется с 2,5 литровым мотором мощностью 136 или 150 л.с., работающем на дизельном топливе. Расход горючего аналогичен расходу на отечественной Газели. Стоимостные характеристики HD 35 соответствуют эксплуатационной надежности и длительному сроку службы техники, оборудованной высококачественными комплектующими известных торговых марок.



