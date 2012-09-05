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Hyundai Genesis G80
25 Сентября 2018

Ценовая политика южнокорейского автогиганта Hyundai, связанная с автомобилями класса «люкс», привела к тому, что популярность во всем мире линейки Genesis все время растет. Автомобиль внешне великолепный, а технически функционален. Машина:

  • безупречна в управлении и отвечает всем современным требованиям комфортабельности;

  • выдерживает все стандарты безопасности.

Десять лет назад выйдя на рынок люксовых моделей с самым дешевым и ничем не уступающим по качеству седаном, корейская компания постепенно завоевала свои позиции, с каждым годом улучшая характеристики своего флагманского автомобиля.


Южнокорейский вызов ведущим мировым автопроизводителям

Genesis стал отдельным брендом концерна, сотрудники которого работают над совершенствованием класса роскошных дорогих авто, конкурирующие по всем параметрам с ведущими автогигантами и их премиальными машинами. Hyundai Genesis g80 обзор следует начать с того, что южнокорейцы изначально сделали ставку в конкурентной борьбе на соотношение цена-качество. Как результат, высокая репутация премиальных корейских седанов на мировом рынке за рекордные для автомобилестроения сроки. Модель 2017-2018 сильным внешним видоизменениям не подверглась.

Радиаторная решетка немного модифицирована, так же как и передний бампер и фары (биксенон – главное освещение, светодиоды — противотуманки). В заднем бампере вмонтированы светодиодные осветители. Колеса оснащены дисками из легких сплавов, шины низкопрофильные. Автомобиль уверенно ведет себя и на трассах, и в условиях извилистых городских улиц. Идеально настроенный блок двигатель-коробка передач понравится даже самым требовательным водителям.


Технические характеристики автомобиля

Позиционируется авто как машина бизнес-класса. Хендай генезис g80 характеристики:

  • размеры – дорожный просвет 130 мм, колесная база 3010 мм, высота 1480 мм, ширина 1890 мм, длина 4990 мм;

  • автоматическая восьмиступенчатая коробка передач может переключаться на ручной режим;

  • две версии мотора - шестицилиндровый (бензиновый) V-образный 3.8 л мощностью 315 л. с. и восьмицилиндровый 5-литровый 425 л. с.

  • заднеколесный привод (под заказ полноприводная версия).

При таких данных машина агрессивна на трассах, но и на городских улицах удобна в вождении и парковке. Отдельно нужно отметить возможность использования спортивного режима. Внушительные внешние размеры не мешают превращаться в спорткар. Испытывать абсолютно все возможности режима стоит только на полупустых трассах или спортивных треках. Даже небольшие крены при вхождении в поворот не сказываются на комфорте всех, кто находится в салоне.


Интерьер

Купить этот автомобиль– значит стать владельцем авто, укомплектованного полным набором электронно-технических приспособлений, отвечающего заявленному классу. С немецкими машинами в этом отношении пока конкурировать тяжело. Но уровень отделки салона высокий. Создатели использовали весь накопленный опыт работы с предыдущими моделями для создания комфортных условий пассажиру и водителя премиального седана. Салон характеризуется:

  • стильностью;

  • комплектацией вспомогательного оборудования;

  • высококачественной сборкой;

  • использованием дорогих материалов;

  • уютом и безупречным комфортом.

Все, что разрабатывается инженерами-электронщиками концерна, незамедлительно находит применение в создании салона авто. Безопасность и комфортабельность обеспечена высоко информативной приборной доской с 7-дюймовым (или 4.3 дюйма) цветной панелью, системой мультимедиа с цветным сенсорным экраном (9.2 дюйма), выводящим картинку с камеры заднего обзора hyundai genesis g 80, данные бортового компьютера и навигатора, а также показывает круговой панорамный обзор.


Обеспечение безопасности на дороге Hyundai Genesis

Бортовая электроника помогает водителю полностью следить за дорожной ситуацией. В этом принимают участие:

  • автоматическая система аварийной остановки;

  • круиз-контроль;

  • предупреждение в автоматическом режиме о выезде за пределы полосы движения;

  • электронная парковка;

  • контроль внешними камерами слепых зон;

  • электронное распознавание дорожных знаков и пешеходов;

  • автоматический выбор передач;

  • контроль состояния водителя;

  • режим обхода препятствий.

Это минимальная комплектация системы безопасности южнокорейского седана. При желании клиента можно оснастить машину дополнительными системами комфортной и безопасной езды.


Стоимость машины и потенциальные покупатели

Genesis – машина рассчитанная на водителя, который желает иметь в своем распоряжении большую, красивую, комфортную машину с мощным мотором и современным электронным «фаршем», которая по качеству приближается к немецким авто представительского класса, но стоит гораздо скромнее. Хендай генезис g 80, обзор которой раскрывает машину с прекрасными ходовыми качествами, высоким уровнем безопасности и комфорта и в то же время по цене ниже, чем у именитых конкурентов. Седан с двухлитровым мотором в России стартует от 2,5 миллионов рублей. Еще миллион нужно добавить за максимальную комплектацию. Машина для людей, которые не гонятся за престижным знаком на капоте, а ценят красоту, безопасность, мощность и комфорт за умеренные деньги.

У южнокорейских премиальных седанов можно найти минусы, поскольку компания относительно недавно производит автомобили такого высокого класса. Пока не все гладко у автомобиля с системой навигации. Меню мультимедийной системы достаточно путанное (кнопки на рулевом колесе не добавляют простоты в быстром нахождении нужных радиостанций).

Как альтернатива, можно подключить к системе смартфон. Дорогой и мощный автомобиль не претендует на экономичность. Но заявленный расход топлива для трассы иногда не совпадает с реальным потреблением горючего мотором. Все эти недостатки компании придется устранять в следующих своих моделях. Но и с ними седан является достойным конкурентом на рынке автомобилей представительского класса.

Более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, что из себя представляет Hyundai Genesis http://genesis-ringauto.ru либо на другом ресурсе по вашему желанию.


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тут были комменты. RIP!






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