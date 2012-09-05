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Хвалил, хвалили... перехволил!
8 Июля 2020
Теги: авто

В этом году никто из пилотов так и не смог приблизиться к рекорду Микко Хирвонена, установленному в 2006-м на трамплине Colins Crest. Тогда заводской пилот Голубого овала прыгнул на своем Фокусе аж на 40.8 метра! Лучший из нынешних прыгунов, норвежец Томас Шие. Оба прохождения этого трамплина приземлял свой Ford в районе 35-метровой отметки.

Не слишком впечатляющим получился дебют в чемпионате мира автомобили Peugeot 207 Super 2000, получившего омологацию с 1 февраля нынешнего года. Показав седьмое время среди автомобилей группы N на супер-СУ в Карлстаде, двед Джимми Йоге сошел уже на первом лесном допе из-за поломки коробки передач. Менять ее оказалось просто не на что — резервная КПП фирмы Sadev отказала у шведа еще на тестовом участке.

Нынешняя шведская гонка оказалась едва ли не рекордной по числу победи целей спецучастков — лучшие времена показывали сразу десять разных гонщиков на машинах пяти марок! Самым юным из посетителей оказался 18-летниий пилот Olsbergs Rally Team норвежец Мадс Остберг, выигравший на своей Импрезе субботнее прохождение супеэспешала в Хагфорше

В качестве пилотов нулевых судейских автомобилей, проверявших работу спужб безопасности перед прохождением боевых машин, выступили два шведских чемпиона мира — Сти Бломквист кБьорн Вгльдогаард. Еще один ветеран победитель Swodish Rally 1992 и 1993 годов Мате Юнссон, стал в боевом зачете на Форде Focus WRC. Такой необычный подарок — участие в этапе чемпионата мира — сделал ему на 50-летие штурман Джонни Юханссон.


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