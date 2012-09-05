Хонда СРВ 2017-2018 для России

Honda CR-V - компактный кроссовер Хонда, прорезанный над подкомпактным HR-V и ниже трехрядного Pilot по размеру и цене. CR-V имеет более высокую стартовую цену, чем седан Accord и Civic хэтчбек .

По данным сайта Hacar.ru базовая модель LX Хонда СРВ 2017-2018 http://hacar.ru/honda-cr-v-2017-2018/ оснащена 2,4-литровым двигателем V4, который производит 184 л.с. и 180 фунт-фут крутящего момента и оценивается по оценкам EPA с 26/32 миль на галлон с шоссе -wheel drive и 25/31 миль на галлон с полным приводом. Модификации CR-V EX, EX-L и Touring стандартно оснащены 190-сильным, 179-фунт-фут крутящего момента с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом I-4, который обеспечивает 28/34 миль на галлон с передним приводом и 27 / 33 с полным приводом. Оба двигателя поддерживаются CVT. В тестах Motor Trend 2017 Honda CR-V AWD Touring достигла 60 миль в час в респектабельных 7,5 секундах и остановилась со 60 миль в час на впечатляющих 115 футах.

Хонда СРВ 2018 поставляется со стандартными 17-дюймовыми колесами, автоматическим климат-контролем, 5,0-дюймовым ЖК-дисплеем с Bluetooth-телефоном и потоковым аудио, одним USB-портом зарядки, дисплеем с несколькими информационными драйверами и шестипозиционным руководством регулируемое сиденье водителя. Модель EX добавляет люк, противотуманные фары, кнопка запуска двигателя, подогрев передних сидений и 7,0-дюймовый центральный дисплей с Apple CarPlay и Android Auto.

EX-L включает в себя 12-позиционное сидение водителя, четырехстороннее сидение пассажирского сиденья, кожаную обивку и автоматическое затемнение заднего зеркала. Верхняя модель Touring оснащена 18-дюймовыми легкосплавными дисками, рулевой тягой с программируемой высотой, светодиодными фарами с автоматическим включением / выключением, двухзонным автоматическим климат-контролем, кожаным рулевым колесом и рукояткой переключения передач, а также 330 - высококачественная аудиосистема.

Хонда СРВ 2017-2018 http://hacar.ru/honda-cr-v-2017-2018/ года получила самую высокую общую оценку безопасности от NHTSA пяти звезд, а кроссовер считается лучшим вариантом безопасности IIHS 2017. Высшая награда Top Safety Pick + была выпущена, потому что CR-V забил самый высокий рейтинг Good во всех пяти оценках краш-тестов, самый высокий рейтинг Superior для предотвращения первой аварии, и набрал второй самый высокий рейтинг приемлемого для оценки фар. Высший рейтинг защиты переднего столкновения был выпущен, потому что CR-V правильно предупредил водителя о возможном столкновении и избегал лобовых столкновений в тестах 12 и 25 миль / ч благодаря дополнительной тормозной системе столкновения, обнаруженной в пакете Honda Sensing, который стандарт на модификации EX и выше.

Автор текста: Левченко Максим



