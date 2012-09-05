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Холода не за горами
15 Июня 2019
Теги: авто

Холода не за горами, поэтому автовладельцы активно запасаются аксессуарами и специальными препаратами, облегчающими зимнюю эксплуатацию автомобиля фирмы «Variant S.A.». автокосметика и автохимия которой выпускается под торговыми марками Sunnycar и MobilMedic. Недавно эта продукция появилась на прилавках украинских автомагазинов.

В числе специальных средств, облегчающих в холодное время уход за машиной. — спрей для разморозки замков Lock De-icer. Благодаря удобной фасовке с его помощью можно легко и быстро разморозить и смазать дверные замки, петли или другие механизмы, подверженные влиянию атмосферных факторов. Средство также обладает ярко выраженным и антикоррозийными свойствами. После зимы на порогах автомобиля появляется коррозия. Чтобы не допустить ее распространения необходимо своевременно осуществить замену арок arki-porogi.ru/arki. Это поможет защитить основную кузовную часть от серьезных дефектов.

Лед не пройдет

Кроме этого. Sunnycar предлагает концентрат незамерзающей жидкости для омывателя лобового стекла Winter Windshield Liquid, выдерживающий температуру забортного воздуха до -80°С. Концентрат абсолютно безвреден для водителя, содержит комплекс специальных моющих присадок и обладает приятным запахом.

Аналогичное по составу средство — жидкость De-Icer — предназначено уже для оттаивания стекол. Выпускается в виде аэрозоля или флакона с механическим распылителем. Средство удаляет иней и лед с наружных поврехностей стекла, рефлекторов, стеклоочистителей и замков. Полезным автовладельцам покажется и концентрат жидкости для системы охлаждения Mobil- Medic Antifreeze -80"С. использование которого защищает полости системы от коррозии и продлевает ее срок службы. Может без ущерба смешиваться с другими охлаждающими жидкостями. При разведении в пропорции 1:1 выдерживает морозы до — 37"С.

Промажем шарниры

Первые снегопады могут выявить серьезные недостатки в работе «дворников» — облепленные снегом, они неравномерно очищают стекло, оставляя на нем полосы. Причина снижения эффективности «дворников» проста — из-за обмерзания сочленений шарниров стеклоочистителя снижается нормативная сила прижатия щеток к стеклу. Именно эти узлы следят за тем, чтобы щетка в любом положении плотно прилегала к поверхности стекла и при движении повторяла его профиль. Естественно, когда подвижные сочленения скованы ледком, ничего подобного не происходит, и неплотное прилегание «резинок» приводит к неравномерному очищению. Производители щеток по- своему борются с этой напастью, например, изготавливая зимние модели щеток, «одетые» в специальные чехлы, которые защищают шарниры от снега. Впрочем, покупать новые щетки совсем не обязательно, достаточно приобрести в магазине любую незамерзающую жидкую смазку и обрабатывать подвижные узлы «дворников» 3-4 раза в месяц.

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