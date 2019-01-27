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Hofele-Desiqn Германия
22 Сентября 2019
Теги: авто

Фирма Hofele-Design продолжает трудиться над улучшением серийных автомобилей Volkswagen. Для тех, кому стандартный кабриолет Golf стал слишком тесным, она предлагает его удлиненную, более просторную 4-местную модификацию с багажником увеличенного объема. Для этого используются кузовные элементы легкового VW Vento. Такая переделка обойдется недешево - свыше 10000 немецких марок, зато клиент получит практически новый автомобиль с багажником емкостью 500 л и с полезной нагрузкой, возросшей на 100 кг. Комбинация из двух разных кузовов выглядит вполне современно, а качество соединений отражает высокий профессионализм Ноїеіе, которая выдает на кузов гарантию.

Hommel Франция

Жиль Дюпрэ, инженер и главный редактор французского автомобильного журнала “Echappement” (дословно “выхлоп”), с группой коллег построил собственный спортивный автомобиль Hommel Berlinette с кузовом “купе", который чаще именуют по названию журнала - Hommel Echappement. Развитием первенца стал открытый Barquette. Этот родстер весьма оригинального дизайна без лобового стекла, с мощной дугой безопасности стоит примерно 60000 немецких марок, цена купе - 75000 марок. Конструкция обеих машин идентична. Они приводятся 2-литровым 4-цилиндровым двигателем Peugeot с 4 клапанами на цилиндр мощностью 150 л.с. Мотор расположен продольно в центральной части шасси. Коробка передач - механическая 5-ступенчатая. Благодаря использованию композитных материалов для кузовов автомобили весят в разных исполнениях 900 - 950 кг. Купе развивает максимальную скорость 222 км/ч, родстер - 210 км/ч. По желанию покупателя автомобили могут быть приспособлены для участия в гонках. Они собираются на маленьком предприятии в небольшом городке Лоэак в Бретани. Цена на автомобили зависит от комплектации и отделки, которые выберут покупатели.


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