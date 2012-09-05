Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Хочу быть спортсменом




Хочу быть спортсменом
8 Июня 2017
Теги: авто

Микроскопические зазоры между кузовными панелями впечатляют - сборка просто ювелирная! Открытие массивных на первый взгляд дверей происходит почти на «автомате» - очень плавно, без лишних усилий. Дополнительные пружины и фиксаторы позволяют передней двери занять аж три позиции, дружелюбно приглашая внутрь салона, освещаемого с момента нажатия кнопки на брелоке. Салон встречает новым «хайтековским» дизайном с черными панелями и пусть не очень мягким, но дорогим на вид пластиком. Стильная центральная консоль с ЖК-дисплеем, повторяющая силуэт радиаторной решетки, по-японски укомплектована всем необходимым - здесь приютились регулировки аудиосистемы. опционного СЭ-чейнджера и двухзонного климат-контроля. Приборная панель уже мерцает оранжевым румянцем, а с поворотом ключа циферблаты наливаются яркими красками. Впечатляет! Подгоняем под себя спортивные сиденья. не забыв про поясницу, — множество регулировок входят в базовое оснащение всех «Аккордов». хотя черно-серый велюровый салон с боковинами сидений и подголовниками из псевдокожи — прерогатива Туре-Б.

Как, впрочем, и «карбоновые» вставки, удобный трехспицевый руль, обтянутый кожей (на его подушку вынесено управление аудиосистемой и круиз-контролем). Новый Accord подрос по всем параметрам и наиболее ощутимо в длину (4665 мм против 4595), но по-прежнему задним пассажирам вряд ли удастся закинуть ногу на ногу, поскольку почти весь прирост «съел» передний свес ради большей безопасности. При этом колесная база осталась прежней, зато ширина колеи увеличилась на 15 мм спереди и 5 мм — сзади. Визуальное ощущение большего по сравнению с предшественником простора очевидно, — может быть, еще и благодаря поднявшейся крыше и еще более продуманной компоновке.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Защита в трех уровнях... - . (+43)
Новый Honda Accord - . (+40)
Не стоит запускать!... - . (+53)
По-шведски добротно... - . (+85)
История модели - . (+102)
Fiat Gingo - . (+88)
Будет ли толк - . (+97)
Автомобили Mercedes - . (+117)
Вниз головой с третьего этажа... - . (+100)
Горюнов-Авто - . (+131)
Но сам процесс... - . (+117)
Объем полезного - . (+108)
Chrysler Grand Voyager - . (+119)
Все на пикник - . (+107)
На беседу — с диктофоном... - . (+100)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке