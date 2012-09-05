Микроскопические зазоры между кузовными панелями впечатляют - сборка просто ювелирная! Открытие массивных на первый взгляд дверей происходит почти на «автомате» - очень плавно, без лишних усилий. Дополнительные пружины и фиксаторы позволяют передней двери занять аж три позиции, дружелюбно приглашая внутрь салона, освещаемого с момента нажатия кнопки на брелоке. Салон встречает новым «хайтековским» дизайном с черными панелями и пусть не очень мягким, но дорогим на вид пластиком. Стильная центральная консоль с ЖК-дисплеем, повторяющая силуэт радиаторной решетки, по-японски укомплектована всем необходимым - здесь приютились регулировки аудиосистемы. опционного СЭ-чейнджера и двухзонного климат-контроля. Приборная панель уже мерцает оранжевым румянцем, а с поворотом ключа циферблаты наливаются яркими красками. Впечатляет! Подгоняем под себя спортивные сиденья. не забыв про поясницу, — множество регулировок входят в базовое оснащение всех «Аккордов». хотя черно-серый велюровый салон с боковинами сидений и подголовниками из псевдокожи — прерогатива Туре-Б.

Как, впрочем, и «карбоновые» вставки, удобный трехспицевый руль, обтянутый кожей (на его подушку вынесено управление аудиосистемой и круиз-контролем). Новый Accord подрос по всем параметрам и наиболее ощутимо в длину (4665 мм против 4595), но по-прежнему задним пассажирам вряд ли удастся закинуть ногу на ногу, поскольку почти весь прирост «съел» передний свес ради большей безопасности. При этом колесная база осталась прежней, зато ширина колеи увеличилась на 15 мм спереди и 5 мм — сзади. Визуальное ощущение большего по сравнению с предшественником простора очевидно, — может быть, еще и благодаря поднявшейся крыше и еще более продуманной компоновке.