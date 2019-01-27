Легендарный британский классический спортивный Austin Healey, выпускавшийся в 50-60-е годы, имел высокий авторитет и популярность благодаря двум своим свойствам: он выглядел очень привлекательно и отличался выдающимися ходовыми качествами. Фирма H.M.C. Sportscars постаралась сохранить их в полной степени. Выпускаемые ею копии Austin Healey 3000 выполнены превосходно и внешне почти не отличаются от оригиналов. Под классическими кузовами из стеклопластика и алюминия скрывается вполне современная начинка. Здесь используется 3,9-литровый двигатель V8 от вездехода Range Rover, а элементы шасси - от серийного Ford Scorpio. Основанием служит прочная трубчатая рама. Кузов с числом мест 2 + 2 предлагается в двух исполнениях. На H.M.C. Mk-IV он выполнен в наиболее полной и комфортной комплектации с электрическими стеклоподъемниками, противоугонным устройством, мягким тентом. Упрощенное исполнение Silverstone облегчено на 150 кг и имеет более скромную комплектацию, зато тот же 190-сильный мотор обеспечивает ему лучшие скоростные качества.

Hormann Motorsport Германия

Областью деятельности баварской Motorsport является переделка автомобилей FIAT малого класса. На модели Cinquecento она предлагает форсированный двигатель, оснащенный турбонагнетателем Garrett Т-15 с промежуточным охлаждением воздуха наддува, повышающим мощность с 48 до 102 л.с. Нагнетатель прекрасно умещается в моторном отсеке без особых переделок, снижается только давление наддува. При этом максимальный крутящий момент увеличивается на 68 Н-м и достигает очень высокого для такого маленького автомобиля значения 148 Нм. Совершенно очевидно, что скоростные качества легкой машины массой 735 кг при этом резко возрастают. Дополнительно Hormann модернизирует шасси, изменяет передаточные отношения в трансмиссии, предлагает 15- или 16-дюймовые диски из алюминия.