В нью-йоркском районе Квинс минувшей осенью два каких-то подлеца застали врасплох 64-летнюю бабушку, садившуюся в свой №55ап модели девяносто второго года, отобрали у нее ключи и под дулом пистолета затолкали в багажник, - а сами сели в салон и тут же рванули с места. Сценарий был совершенно ясен: вывезти жертву за город, подальше от глаз людских, спокойно пристукнуть, а труп припрятать. Но запертая в багажнике старушка паниковать не стала, а с удивительным хладнокровием оборвала провода, ведущие к хвостовым огням. Расчет был на то, что машину с неработающими "стопарями" да "поворотиками" остановит первый же дорожный патруль.

Тормознули угонщиков уже в Ларчмонте, миль за пятнадцать от места нападения. Однако вместо того чтобы повиноваться требованию полицейского офицера и остановиться, те, психанув, дали по газам и попытались оторваться от преследования. Кончилось это тем, что они смаху врезались в мачту освещения, выскочили из машины и кинулись прочь, - но вызванная полисменом по радио подмога тут же их отловила. Когда с подонков стянули скрывающие их лица лыжные маски, один из них оказался... женщиной!

Бабушку вызволили из плена чуть погодя, когда за разбитым автомобилем подошел прицеп-перевозчик. Она, как выяснилось, не пострадала! и даже не слишком испугалась: "В жизни всякое бывает, - заявила она! своим спасителям, едва покинув багажник, - так что самое главное - это уметь не терять голову!"

Золотые слова...