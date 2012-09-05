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Химчистка автомобильных сидений в Москве
20 Августа 2022
Теги: авто

Со временем кресла в автомобиле загрязняются, пылятся, от них начинает нести неприятным запахом и не только. Как бы аккуратно вы не относились к обивке, со временем её оттенок тускнеет, лоск теряется, мягкость, присущая коже и обивочному материалу, тоже утрачивается. Это происходит по многим причинам, вроде поедания закусок в автомобиле, или просто из-за времени. И чтобы устранить неприятности существует химчистка сидений автомобиля. Гораздо проще и безопаснее освежить обивку кресел в автомобиле, удалив все пятна, пыль и неприятный запах соответственно, чем менять её полностью. Именно благодаря химчистке сидения в автомобиле смогут стать вновь чистыми, потеряв «следы времени» в виде потёртостей и загрязнений.

Для обработки сидений используются различные методы. Для каждого обивочного материала следует применять определённую категорию моющих химических средств, чтобы не нарушить его. Благодаря повышенному пенообразующему составу средства проникают и между стыками, и в открытые участки обивки. Преимуществом чистки автомобиля влажным способом является то, что он имеет явно-выраженный дезинфицирующий эффект: уничтожаются микроорганизмы, которые скопились на поверхности обивки. А после влажной чистки ткань обивки тщательно просушивают с помощью мощных тепловентиляторов, чтобы сидения стали сухими.

Химчистка же сидений из натуральной или искусственной кожи другая, она выполняется сухим способом:

• Для очищения поверхностей обивки используется специальный пылесос с пластиковой насадкой;

• Для того, чтобы убрать жирные пятна, которые въелись в кожу обивки, используют пятновыводитель деликатного действия, чтобы не повредить кожу;

• Для придания материалу лоска и глянца используют специальные составы, не вредящие коже;

• Под конец используют защитные средства, которые эффективно отталкивают грязь и пыль, препятствуют потускнению и растрескиванию кожи, смягчают её фактуру.

Стоимость работы определяется размерами кресел, степенью загрязнения и материалом обивки. Профессиональная химчистка не только доступна каждому водителю, но и окупается чистотой кресел, тем, что срок службы обивки продлевается. К тому же, заплатить за химчистку гораздо выгоднее, чем перетягивать кресла новой обивкой: натуральной кожей ли или синтетической тканью.

В Москве профессиональной чисткой кресел занимаются «Avtoximchistka.ru» качественно, быстро и недорого!

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