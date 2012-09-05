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Химчистка автомобиля
23 Мая 2022
Теги: авто

Концерн «Continental» традиционно производит большой ассортимент зимних покрышек для минивэнов и легких грузовиков. В нынешнем сезоне владельцы машин этих типов смогут приобрести, помимо прочих, модель Vanco-WinterContact. Покрышки, как и химчистка автомобиля, демонстрируют хорошие ездовые характеристики при движении как по мокрым, так и по заснеженным или обледеневшим трассам. Износостойкость и комфортность VancoWinterContact сопоставима с аналогичными показателями современных легковых зимних шин.

Есть и «тяжелая» версия

Для более тяжелых грузовиков в программе «Continental» есть модели серии Vanco- Winter. Они обладают улучшенными характеристиками сцепления и торможения на снегу и льду, а также повышенной защищенностью от аквапланирования. Благодаря специальному защитному пояску, расположенному на боковине, шины VancoWinter весьма устойчивы к боковым нагрузкам, часто возникающим при парковке машин на городских улицах с высокими бордюрами.

Еще одна новинка от «Continental» — всесезонная покрышка VancoFour- Season, предназначенная для автомобилей-кэмперов. Вес и скоростные показатели этих машин постоянно растут, поэтому «Continental» недавно разработал шину серии VancoFour-Season и для сегмента 10 ПР. Это изделие в зависимости от размера может выдерживать нагрузку до полутора тонн! Новые «кэмперские» шины рассчитаны на скорость до 170 км/ч и могут устанавливаться как на ведущие, так и на ведомые колеса автомобиля. Покрышки выпускаются в нескольких десятках типоразмеров.

 

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