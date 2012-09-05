Второй этап нового сезона «королевских автогонок» вернул в число лидеров действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Этот британский пилот отлично показал себя на квалификации и потом без особых проблем одержал победу и в самой гонке. Самым важным событием второго гран-при, который также прошел в Австрии, стало столкновением двух «Феррари». Это произошло на старте заезда, когда Шарль Леклер въехал в Себастьяна Феттеля. Гонщик из Монако признал свою вину, а также извинился как перед партнером, так и перед всей командой. Однако из-за его ошибки «Феррари» полностью провалила гонку, ведь оба болида сошли с дистанции.

За второе место шла более серьезная борьба, чем за первое. Долгое время следом за Хэмилтон ехал Макс Ферстаппен, однако на финише гонщик «Ред Булла» не смог справиться с атаками Валттери Боттаса из «Мерседеса» на более свежих шинах. В итоге, «Мерседес» взял дубль, а Ферстаппен пришел лишь третьим.

Интересно, что в борьбе за четвертую строчку Серхио Перес до последнего боролся с Александером Албоном, однако одна из попыток обойти его привела к повреждению антикрыла у Переса. В итоге, Серхио на финише пропустил вперед и Ландо Норриса.

В итоговой таблице победитель гран-при Австрии занимает второе место – у него на шесть очков меньше, чем у Боттаса. А в Кубке конструкторов предсказуемо лидирует «Мерседес», который более чем в два раза опережает ближайших преследователей из «Макларена».

Для российских зрителей второй этап сезона Формулы-1 завершился приятным бонусом в виде десятого места Даниила Квята. Российский пилот «Альфа Таури» впервые в сезоне набрал очки, обогнав своего партнера по команде Пьера Гасли на пять позиций. После завершения гонки технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон рассказал, что болидам его команды не хватало гоночного темпа, из-за чего «Альфа Таури» не могла навязать серьезную конкуренцию.

Однако Эггинтон особо отметил десятое место Квята, заявив, что Даниил провел более чистую гонку и проделал тяжелую работу, чтобы закончить в очковой зоне. Это приятные новости для Даниила, ведь ранее в прессе появились сообщения о том, что Квят может покинуть свою команду. Вот проект «Betonmobile» сообщает, что в программе «Ред Булла» появились новые молодые пилоты, которые могли бы пригодиться в Формуле-1.

Однако результаты Квята показывают, что он готов приносить пользу здесь и сейчас.Тем временем, в СМИ появились сообщения о том, что Гран-при Венгрии может не состояться. Однако организаторы этапа заявили, что все опасения в связи с жесткими карантинными мерами во время проведения гонки являются необоснованными.

Они отметили, что руководство Формулы-1 разработало специальный кодекс поведения на гонках, который будут соблюдать на всех этапах – не только в Венгрии, но и во всех других странах. Изменение ситуации с санкциями в Венгрии никак не повлияют на проведение гонки, поскольку все уже согласовано с Ф-1.