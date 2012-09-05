Глава «General Motors» Рик Вагонер усиленно изучает возможности для организации производства «Saab» на территории Северной Америки. Причина банальна — основная прибыль шведского концерна все равно конвертируется в доллары, а при нынешнем укреплении скандинавской кроны дело это отнюдь не выгодное. Другой причиной возможного прихода «Saab» в Новый свет может стать будущий внедорожник, разработанный вместе с «Subaru» и «заточенный» под местных драйверов. В общем, шведской семьи скоро прибудет.

У «мерса» свинка

Активисты набившей оскомину автопроизводителям организации «Greenpeace» нарядили дизельный Mercedes С-класса в непривлекательный костюм свиньи. Так они выразили свое отношение к концернам «Volkswagen» и «Daimler Chrysler», которые. по их мнению, отказываются оснащать свои дизельные машины современными противосажевыми фильтрами.

Skoda Roomster

На наш взгляд, один из самых ярких шоу-стопперов прошедшего мотор-шоу. Станет ли он гордостью дилерских салонов - покажет время. Новое лицо французской «четверки» прольет на сердца любителей марки «Peugeot» бальзам. Точнее, эликсир...