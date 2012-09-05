Хавал H9 - это кроссовер, который производится китайской компанией Great Wall Motors. Этот автомобиль привлекает внимание покупателей своим современным дизайном, просторным салоном и богатым оснащением.

Хавал H9 - лучший выбор внедорожника на сайте cars.armada-okt-haval.ru для тех, кто ценит комфорт и безопасность в любых условиях. Это мощный и просторный автомобиль, который может справиться с самыми трудными дорожными условиями, включая бездорожье, горные перевалы и пустынные районы.

Одна из главных причин, по которой Хавал H9 выделяется на фоне других автомобилей, - это его комфорт и удобство. Компания Хавал заботится о своих клиентах и создает автомобили с учетом всех их потребностей. H9 оснащен множеством передовых технологий, которые обеспечивают комфортную и безопасную поездку.



Один из главных преимуществ Хавал H9 - это его проходимость. Автомобиль оснащен полным приводом, блокировками дифференциала и системой контроля тяги, которые обеспечивают максимальную проходимость в сложных дорожных условиях. Кроме того, H9 имеет высокую клиренс, что позволяет ему проехать по глубоким лужам, грязи и препятствиям.



Еще одно преимущество, которое имеет модельный ряд Haval, - это его безопасность. Автомобиль оснащен множеством передовых систем безопасности, включая систему контроля усталости водителя, систему предупреждения о пересечении линии движения, систему контроля давления в шинах и многие другие. Эти системы обеспечивают максимальную безопасность для водителя и пассажиров.



Еще одно преимущество Хавал H9 - это его внешний вид. Автомобиль имеет стильный и современный дизайн, который привлекает внимание и отличается от других автомобилей на дороге. H9 также доступен в нескольких вариантах цветовой гаммы, что позволяет выбрать автомобиль по своему вкусу.



Наконец, Хавал H9 - это автомобиль с отличными характеристиками. Автомобиль оснащен мощным двигателем, который позволяет ему развивать высокую скорость и преодолевать большие расстояния. H9 также имеет большой объем багажника



Описание Хавал H9



Хавал H9 имеет длину 4,9 метра, ширину 1,9 метра и высоту 1,9 метра. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. и 360 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.



В салоне Хавал H9 есть три ряда сидений, которые обеспечивают комфортное размещение до семи пассажиров. В салоне также присутствуют множество современных технологий, включая 8-дюймовый сенсорный дисплей, систему навигации, аудиосистему с 10 динамиками, беспроводную зарядку для смартфонов и камеры заднего и бокового обзора.





Особенности Хавал H9



Хавал H9 имеет ряд особенностей, на которые стоит обратить внимание, если вы решите купить Хавал H9:

Просторный салон - благодаря третьему ряду сидений, Хавал H9 может вместить до семи пассажиров. Кроме того, салон имеет высокое качество отделки и множество современных технологий.

Безопасность - Хавал H9 оснащен множеством систем безопасности, включая датчики парковки, камеры заднего и бокового обзора, систему контроля слепых зон и систему контроля давления в шинах.

Привод - Хавал H9 оснащен полным приводом, что делает его устойчивым и надежным в любых условиях дорожного покрытия.

Внешний дизайн - Хавал H9 имеет современный и динамичный дизайн, который привлекает внимание на дороге.