Hartmann занимается тюнингом легковых автомобилей концерна VAG. Главным занятием фирмы является переделка стандартного 4- цилиндрового двигателя рабочим объемом 1,8 л с турбонаддувом, устанавливаемого на автомобили Audi A3, A4 и VW Passat. Заказчикам предлагается 3-ступенчатая степень доводки мотора. На первой стадии изменяется программа работы электронного зажигания и Audi A4 Avant в исполнении Hartmann (193 - 235 л.с.) повышается давление наддува, что позволяет увеличить мощность со 150 до 193 л.с. Оснащение двигателя новой более экономичной системой выпуска отработавших газов повышает мощность до 210 л.с., а установка нового более крупного турбонагнетателя обеспечивает 235 л.с.

Тот, кто недоволен мощностью серийного 420-сильного Dodge Viper, может обратиться за помощью в компанию Hennessey из Хьюстона. Там на базе стандартного Viper создается сверхмощное купе Venom 600GTS. Если вы думаете, что цифра в его обозначении является новой мощностью, то ошибаетесь. Мощность составляет 635 л.с. Она достигается благодаря увеличению объема серийного мотора V10 с 8,0 до 8,4 л. Удовольствие ездить со скоростью 330 км/ч стоит всего 150000 долларов США. При этом после включения зеленого сигнала светофора можно добраться до следующего всего за 3,4 с, достигнув 100 км/ч. Открытый Viper родстер предлагается с двигателем мощностью всего 585 л.с.

Heuliez Франция

До недавнего времени марку Heuliez носили лишь малогабаритные автобусы да многочисленные машины со специальными кузовами, прежде всего санитарные, и развозные фургоны. И вот итальянский филиал Heuliez в Турине представил необычный по конструкции и дизайну автомобиль Intruder с двухместным кузовом “купе". Это - комбинация скоростной спортивной машины и полноприводного вездехода. Кузов смонтирован на шасси Mercedes-Benz G (4 х 4) с 6-цилиндровым двигателем 3,2 л мощностью 210 л.с. Фирма предполагает начать мелкосерийное производство Heuliez и подыскивает желающих взяться за это дело. Стоимость автомобиля достигает 1 млн. немецких марок.