Как известно, мотоциклы марки Harley Davidson не очень распространены в России из-за своей стоимости, но все же остаются востребованными у тех, кто готов отдать кругленькую сумму за его мощь и характер.

А теперь к устройству этого зверя. Система зажигания байка – не только источник отличительного харлеевского рокота, но и важный узел, который имеет огромное значение для хорошей работы двигателя. Основные функции выхлопной системы Харлея:

Отведение газов от двигателя.

Оптимизация наполняемости движка (вследствие этого обеспечение прироста мощности).

Погашение огня, вызываемого остатками зажигательной смеси.

Остуживание газов и перенос их в задний отдел байка.

Безопасность для экологии.

Эффектный внешний облик за счет декоративных свойств.

Устройство охлаждения различных видов к мотоциклам Harley Davidson являются сочетанием в себе традиций и современных технологий. Они отличаются качественным многослойным защитно-декоративным покрытием (хромированным или черным). Системы зажигания оснащены надежными тепловыми экранами, выполненными вдоль звукоглушителей. Это свойства лишь одного вида системы охлаждения.

Чтобы выбрать себе подходящий вид выхлопной системы, нужно уточнить, сочетается ли она с имеющейся моделью Харлея.

Оказывает услуги по техническому обслуживанию таких мотоциклов харлей сервис на рублевке.

Некоторые системы охлаждения имеют более глубокое и агрессивное звучание, причем с ними в разы увеличено значение крутящего момента и мощности движка.

Выхлопные системы с такими свойствами дополнительно обладают рядом характеристик:

Оснащенность двухступенчатым устройством для крутящего момента по всему диапазону оборотов. Это дает приемлемую мощность и исключает ненужные эффекты.

Укомплектованность выставными флейтами (есть возможность поставить флейты с тихим звуком, они не входят обычно в изначальный комплект).

Оснащенность отверстиями под лябмда-зонды и заглушками к ним.

Закрытость труб глушителей усовершенствованными защитными тепловыми экранами.

Укомплектованность всеми необходимыми крепежными элементами.

Устройство охлаждения байка Harley Davidson – это не только лишь тюнинг, но и звуковое сопровождение, и весь слаженный механизм, которые влияют на его главные технические характеристики. Стоит внимательно относиться к уходу за мотоциклом, вовремя совершать техническое обслуживание и следить за исправностью, тогда Харлею будет просто сохранить отлаженное дыхание и улучшенные свойства.



