Первый этап построения СВ в Харькове состоял из преобразования информационной службы "РАДАР" (бесплатная информация о купле, продаже, обмене, ремонте и усовершенствовании радиоаппаратуры), вещающей 4 раза в сутки, в круглосуточную аварийно-информационную службу “ЗАЩИТА". “РАДАР" перешел на 18-й канал (частота 27,175 МГц), а в эфире 9-го канала службы "ЗАЩИТА" 28 ноября 1995 года зазвучали приветливые голоса девушек-операторов, круглосуточно отвечающих на вызов абонентов. Нагрузка у “защитниц" огромна - за смену (24 часа) на одного оператора число обращений и просьб доходит до 800 и более. Экстренные службы вызываются немедленно и бесплатно, секретарские услуги - за символическую плату в 10 гривен в месяц.

28 августа 1996 года Исполком городского совета народных депутатов зарегистрировал службу "ЗАЩИТА" как городскую общественную организацию, которая существует за счет добровольных членских взносов. И “Защита", и "РАДАР" работают на общественных началах. Подвижничество руководителя этих служб Андрея Дубенко, терпеливо объясняющего властям и населению необходимость развития СВ-радио, дает свои результаты.

Общение через эфир перерастает в живое человеческое общение, когда владельцев СВ приглашают на встречи и пикники, а местное кафе “Афина" становится их постоянным клубом. Специально для своих Си-Бишников Андрей устроил прямую трансляцию с местной трассы первого этапа чемпионата Украины по автокроссу. Кроме того, любой автомобилист может через СВ выйти в эфир местной радиостанции “Мастер-радио" (100,5 FM) и напрямую предупредить брата-водителя об открытых люках колодцев и автомобильных пробках.

Радийное братство владельцев СВ увеличивается постоянно, в Харькове только официально зарегистрированных пользователей около трех тысяч...