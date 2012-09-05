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Характеристики и применение изотермических фургонов
13 Апреля 2019

Характеристики и применение изотермических фургонов

Изотермические фургоны чрезвычайно востребованы для перевозки продуктов, скоропортящихся и фармацевтических товаров. Это коммерческие автомобили https://www.belgaz.by/models/, оборудованные специальным кузовом. Конструкция и размеры последних существенно отличаются.


Конструкция изотермических фургонов

Одна из популярных систем для обеспечения терморегуляции – сендвич-панели. Именно многослойный сендвич-принцип используется в изотермических кузовах. Они представляют собой конструкцию, внутренним слоем которой выступает оцинкованная сталь. Последняя легко моется и не подлежит химической коррозии. Иногда для внутренней обшивки применяется легкий пластик.

Наружный обшивочный слой делается из пластика с гелькоутовым покрытием, реже – из металла. Такая обшивка должна хорошо выдерживать удары и атмосферные воздействия. Между внутренним и наружным слоями закладывается теплоизолирующий материал. Чаще это пенополистирол или пенополиуретан.

Прежде чем купить изотермический фургон, надо решить, будет ли он оборудован холодильной установкой. Кузов сам по себе держит температуру. Есть фургоны, в которые загружается охлажденный товар, и в процессе перевозки обшивка просто не дает ему нагреться. Холодильная установка нужна, когда нужно обеспечить низкую температуру (ниже нуля) или требуется перевозка на дальние расстояния. Управляется она из водительской кабины с помощью пульта.


Что умеют изотермические фургоны

Конструкция может обеспечивать определенную температуру – от +12°С до -20°С. Есть разные модели, которые отличаются этой характеристикой. Надо определиться, для каких целей будет использоваться фургон и какие условия требуются для перевозки того или иного товара.

Кузов может иметь разные размеры. По необходимости на внутренних боковых сторонах устанавливают рейки, чтобы тару можно было закреплять от передвижения внутри объема. Такелажные рейки и фурнитура делаются из оцинкованной стали, которая не боится перепадов температур и других воздействий.

Одно из требований к фургонам – минимум швов и стыков внутри. Все внутренние поверхности надо мыть и проводить санитарную обработку. Чем меньше швов, тем проще проходит процесс и меньше вероятность, что в продуктовом фургоне будут размножаться бактерии. Пол делается заливным полиуретановым, он не боится химических моющих средств.

Изотермические фургоны делает несколько производителей. Выбирать стоит по заявленному сроку службы, объему, температурным и эксплуатационным условиям.


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