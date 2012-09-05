Компания Hyundai – один из лидеров по продажам автомобилей в мире. Бренд занимает почётное четвёртое место среди крупнейших производителей автомобильной техники, и может предложить широкий выбор продукции для разных слоёв населения. Благодаря тщательному подходу к деталям и безопасности, компания снискала благосклонность пользователей в странах Европы, Азии, США. Рассмотрим подробно две распространённые модели семейных авто этого производителя.





H-1 – мощь, проверенная временем

H-1 представляет собой минивэн, спектр применения которого чрезвычайно широк. Эту машину можно применять для организованных пассажирских перевозок, доставки различных товаров, путешествий и т.д. А ещё это одна из наиболее практичных и вместительных моделей для большой семьи. Современный и стильный дизайн вкупе с мощным и экономичным двигателем делают H-1 поистине выдающимся автомобилем. Оснащённая передовыми системами безопасности, H-1 позволяет чувствовать себя комфортно при любых обстоятельствах.

Если вам приглянулась эта модель авто, вы можете купить Хендай Н1 у официального дилера по вполне адекватной цене. Несмотря на внушительные, как для минивэна, габариты, никаких проблем с разворотом не возникнет даже на узких участках дороги. Примечательно, что у этого автомобиля дисковые тормоза установлены как на передние, так и на задние колёса. Это значительно повышает тормозные характеристики авто, что может оказаться полезным – особенно, при езде по обледенелой поверхности.





Sonata – музыка, доступная каждому

Sonata является поистине уникальным автомобилем. Эксперты до сих пор спорят на тему, к сегменту каких машин можно отнести эту модель. Одни считают, что Sonata является автомобилем класса D, другие сходятся во мнении, что авто принадлежит к бизнес-классу. Но обе стороны согласны, что на данный момент лучшей машины за такие деньги не найти. Интересно, что изначально автомобиль не поставлялся в США, поскольку не соответствовал нормам выбросов. Со временем производитель решил данную проблему, и сейчас Sonata пользуется заслуженной популярностью в Штатах.

Чтобы получить детальную информацию о комплектации и цены Хендай Соната 2021, лучше обратиться к официальному представителю производителя в нашей стране. Там вам предоставят исчерпывающие ответы на возникшие вопросы, помогут определиться с выбором. Из преимуществ обновлённой модели Sonata можно отметить:

Комбинированное LED-освещение;

Светодиодные сигналы поворота на боковых зеркалах;

6-ступенчатая АКПП, управляемая электронным селектором;

Цифровая приборная панель;

Аудиосистема с 12 динамиками.

Официальный модельный ряд Хендай постоянно обновляется: машины дополняются новыми системами, меняется дизайн, улучшаются технические характеристики автомобилей. Приятно осознавать, что производитель не останавливается на достигнутых результатах, а продолжает совершенствовать свою технику.



