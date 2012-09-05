Российский рынок готов предложить потребителям самый широкий спектр систем GSM сигнализации. Модели беспроводного типа пользуются сегодня повышенным вниманием со стороны покупателей, они оказываются в значительной степени востребованными. Чаще всего применение беспроводных систем происходит по той причине, что далеко не в каждое место можно протянуть провода, что вполне понятно. К примеру, объект для установки сигнализации может находиться на достаточном удалении от проводной линии или же нет желания нарушать существующий интерьер помещения. Это хорошая практика, поскольку объект может быть совершенно новым или же в нем может быть проведен определенной степени ремонт.

Вряд ли кто бы мог подумать еще несколько лет тому назад, что обычный сотовый телефон сможет решать задачи самого серьезного уровня, включая управление системами безопасности. Первыми появились устройства такого типа, которые смогли осуществлять управление сигнализацией при помощи sms сообщений. Позднее на рынке можно было обнаружить такие устройства, которые использовали принцип двусторонней связи. Сегодня такие устройства применяются повсеместно, с их помощью можно получать сообщения о срабатывании тревоги благодаря все тому же каналу sms, также подобные устройства имеют несколько дополнительных функций. Благодаря этим устройствам с использованием прямого канала или sms канала возможно:

Получать информацию о том, в каком состоянии находятся датчики, установленные на объекте, получать различные значения параметров, показываемых датчиком;

Включать устройства исполнительного характера – отопление, освещение, электрозамки;

Выбор режима управления на автоматической основе и управление системой на удаленной основе.

Подобные системы часто применяются в частном секторе, однако применяют их чаще всего люди с достатком выше среднего. При этом системы нового типа имеют возможность не только реагировать на конкретные события, но также осуществлять своевременное автоматическое управление. Допустим, вам нужно заранее включить отопление или же освещение дома. Также подобные системы могут устанавливаться и на подвижных объектах – типичным примером следует считать транспорт. В таком случае открываются возможности для того, чтобы отслеживать местоположение объекта, поскольку можно в текущем режиме получать координаты.

Однако до недавнего времени перед пользователями охранных систем возникал резонный вопрос: как можно увидеть самому все то, что происходит на объекте в момент тревоги. Чтобы решить эту проблему, производители перешли к выпуску оборудования с использованием видеоканалов GSM. В процессе работы производители в обязательном порядке учитывали все данные для получения максимально подходящего видеосигнала. В результате пользователю всегда удается понять происходящую ситуацию, например, в случае ложного срабатывания сигнала тревоги. В частности, проводилась работа с передачей видеосигнала посредством формата GPRS, однако эта идея не получила значительного распространения.

У современных систем GSM есть несколько основополагающих функций:

Возможна связь пользователя с использованием телефона в любое удобное для него время;

Возможность передачи изображения сразу с нескольких камер в реальном времени;

Возможность автоматической записи аудио- и видеоинформации;

Запись полученной информации на жесткий диск;

Подключение устройств с целью осуществления прямого управления.



