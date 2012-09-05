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Грузовые автомобили
4 Сентября 2017
Теги: авто

В 1974 г. автомобильной промышленностью США произведено более 500 моделей и модификаций грузовых автомобилей. Как уже отмечалось, в 1975 г. парк грузовых автомобилей составил 25,9 млн., а по прогнозу «Америкен Тракинг Ассошиэйшн» к 1980 г. превысит 25 млн. шт.

За последние 25 лет характерным для производства является увеличение удельного веса автомобилей малой, большой и особо большой грузоподъемности и сокращение удельного веса автомобилей средней грузоподъемности. Упомянутые тенденции, которые в основном сохранятся и на ближайшую перспективу, определяют структуру грузового автомобильного парка в США: 80% составляют грузовые автомобили малой грузоподъемности, 12,2 — средней, 25 — большой и 5,3 — тягачи для автопоездов.

Цена популярного «среднего» 3-осного тягача с дизельным двигателем увеличилась с 20,5 тыс. долл, в 1970 г. до 27,9 тыс. долл, в 1975 г., причем более 2 тыс. долл, приходится на увеличение цены в связи с требованиями по безопасности движения и защите окружающей среды. Если вы хотите сэкономить, то лучше спецтехнику брат в аренду в этой компании. Здесь вам предложат саме выгодные условия сотрудничества.

Основная масса коммерческих грузовых перевозок осуществляется автопоездами. Удельный вес автопоездов в общем парке грузовых автомобилей составляет немногим более 5%, а в годовом пробеге — более 20%.

Для парка общего пользования соотношение типов автомобилей иное. Автопоезда   особо большой грузоподъемности имеют своеобразную зависимость удельных затрат на техническое обслуживание и ремонт от полной массы, отличную от автомобилей и обычных автопоездов. Наиболее характерным типом кузова грузовых автомобилей, удельный вес которого увеличивается, является пикап.

Обращает на себя внимание сравнительно небольшой и сокращающийся удельный вес автомобилей-самосвалов— 2,4% парка. Лишь в группах автомобилей с полной массой более 9 т самосвалов 14—17%. В парке преобладают грузовые автомобили с бензиновым двигателем (97%)- Однако удельный вес производства автомобилей с дизельными двигателями увеличивается: Причем это, как правило, автомобили большой и особо большой грузоподъемности.

Всего в грузовом парке таких автомобилей насчитывается 3%, а в группе с полной массой 9—11,8 т — 8,4%, с полной массой более 11,8 т — 27,2%- Следует отметить также, что в 1969—71 гг. 19,5 — 24,0% (или 405—430 тыс. шт.) продукции было произведено в виде грузовых шасси с кабиной или без кабины, которые затем оборудовались тем или иным типом кузова (кабины). Для этой цели промышленностью (по данным 1972 г.) было произведено более 350 тыс. кузовов, в том числе около 280 тыс. специализированных для автотранспортных организаций.

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тут были комменты. RIP!






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