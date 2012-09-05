Грузовые автомобили в Краснодаре по договору лизинга

Грузовой транспорт используется во многих сферах бизнеса. Если компания занимается производством, доставкой, сельским хозяйством, строительными или дорожными работами, ей необходимо позаботиться о достаточно количестве исправного грузового автотранспорта.

Если компания не имеет возможности единовременно оплатить покупку нового или подержанного автомобиля, целесообразно обратить внимание на лизинг грузовых авто. Лизинг грузовых автомобилей для ИП и организаций предполагает переход в собственность транспорта после внесения всех платежей. Срок договора может составлять до пяти лет. При этом использовать автотранспорт можно сразу после подписания договора.

Лизинг бу грузовых машин для юридических лиц и предпринимателей подходит для представителей бизнеса, ведущих деятельность в течение года или более.





Доступные предложения для участников рынка

Клиенты компании «Ураллизинг» могут купить полуприцеп, тягач, самосвал, камаз, газель, камаз манипулятор в лизинг на выгодных условиях.

Заключая договор с «Ураллизинг», клиенты получают транспорт с:

внесением суммы минимального аванса от 10%;

заключением срока договора до 60 месяцев;

уменьшенным сроком рассмотрения заявки;

необходимостью минимального пакета документов для заключения сделки, что делает сотрудничество максимально удобным.

Большинство партнеров предлагают купить новый камаз со скидкой лизингополучателю при заключении договора. Таким образом взять в лизинг грузовой автомобиль можно значительно выгоднее, чем при единовременной оплате. Заключив договор с «Ураллизинг», можно выгодно приобрести как новый транспорт, так и б/у самосвал, камаз, тягачи, газели.





Лизинг вместо кредита: выбор практичных клиентов

Приобрести камаз, газель в лизинг для юридических лиц и предпринимателей значительно выгоднее, чем оформление банковского кредита.

Покупая новый тягач или планируя взять газель в лизинг, предприниматели и юридические лица получают:

персональный график платежей, который разрабатывается с учетом специфики деятельности фирмы;

возможность возместить НДС, а также снизить базу по налогу на прибыль;

отсутствие необходимости предоставлять дополнительное обеспечение при покупке новой газели или камаза в лизинг.

Купить газель, камаз в лизинг https://krasnodar.urall.ru/lizingovyie-programmyi/gruzovyie-avtomobili для ИП и юридических лиц на конкурентоспособных условиях в Краснодаре можно в компании «Ураллизинг». Для получения консультации достаточно связаться по телефону или заполнить форму на сайте.



