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Грузовые автомобили в Краснодаре по договору лизинга от компании "Ураллизинг"
19 Октября 2020

Грузовые автомобили в Краснодаре по договору лизинга

Грузовой транспорт используется во многих сферах бизнеса. Если компания занимается производством, доставкой, сельским хозяйством, строительными или дорожными работами, ей необходимо позаботиться о достаточно количестве исправного грузового автотранспорта.

Если компания не имеет возможности единовременно оплатить покупку нового или подержанного автомобиля, целесообразно обратить внимание на лизинг грузовых авто. Лизинг грузовых автомобилей для ИП и организаций предполагает переход в собственность транспорта после внесения всех платежей. Срок договора может составлять до пяти лет. При этом использовать автотранспорт можно сразу после подписания договора.

Лизинг бу грузовых машин для юридических лиц и предпринимателей подходит для представителей бизнеса, ведущих деятельность в течение года или более.

грузовые авто в лизинг Краснодар


Доступные предложения для участников рынка

Клиенты компании «Ураллизинг» могут купить полуприцеп, тягач, самосвал, камаз, газель, камаз манипулятор в лизинг на выгодных условиях.

Заключая договор с «Ураллизинг», клиенты получают транспорт с:

  • внесением суммы минимального аванса от 10%;
  • заключением срока договора до 60 месяцев;
  • уменьшенным сроком рассмотрения заявки;
  • необходимостью минимального пакета документов для заключения сделки, что делает сотрудничество максимально удобным.

Большинство партнеров предлагают купить новый камаз со скидкой лизингополучателю при заключении договора. Таким образом взять в лизинг грузовой автомобиль можно значительно выгоднее, чем при единовременной оплате. Заключив договор с «Ураллизинг», можно выгодно приобрести как новый транспорт, так и б/у самосвал, камаз, тягачи, газели.


Лизинг вместо кредита: выбор практичных клиентов

Приобрести камаз, газель в лизинг для юридических лиц и предпринимателей значительно выгоднее, чем оформление банковского кредита.

Покупая новый тягач или планируя взять газель в лизинг, предприниматели и юридические лица получают:

  • персональный график платежей, который разрабатывается с учетом специфики деятельности фирмы;
  • возможность возместить НДС, а также снизить базу по налогу на прибыль;
  • отсутствие необходимости предоставлять дополнительное обеспечение при покупке новой газели или камаза в лизинг.

Купить газель, камаз в лизинг https://krasnodar.urall.ru/lizingovyie-programmyi/gruzovyie-avtomobili для ИП и юридических лиц на конкурентоспособных условиях в Краснодаре можно в компании «Ураллизинг». Для получения консультации достаточно связаться по телефону или заполнить форму на сайте.


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