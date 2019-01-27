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Грузовые аккумуляторы Varta – выбор водителей со стажем
18 Сентября 2019
Теги: авто

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Одним из основных критериев надёжности производителя аккумуляторной продукции, специалисты компании АвтоЕвроТрейд выделяют наличие в линейке акб для грузового транспорта. У немецкого бренда Varta, в отличие от конкурентов, самая широкая линейка больших источников питания. Которые, одинаково хорошо подходят не только на коммерческий транспорт. Но и для автобусов, сельскохозяйственной и специальной строительной техники.


Особенности ассортимента акб Varta

Yes

Современные грузовики не просто выполняют роль перевозчика продукции из одного склада в другой. При этом они способны поддерживать определённые температурные и другие важные условия по пути следования. Для этого, необходимо не только специальное оборудование, но и качественный, надёжный, ёмкий и выносливый источник питания. Аккумуляторная немецкая компания разделяет свою продукцию на несколько категорий, в зависимости от типа транспорта или техники:

1. Аккумулятор Varta для тяжёлых тягачей отличается высоким показателем стартерной мощности и дополнительной ёмкостью. Чтобы водитель во время стоянки имел возможность пользоваться электрическим током для собственных нужд. А не только поддерживать работоспособность всех систем грузовика.

Yes

2. Для фургонов доставки источники питания защищены от негативного воздействия частичного и глубокого разряда. Так как очень часто дополнительное оборудование подключено напрямую к АКБ.

3. Сельскохозяйственная техника испытывает огромные физические нагрузки на источник питания. Тряска, вибрация, пыль и грязь являются стандартными факторами в процессе рабочего дня. А после уборки урожая, техника может простаивать без работы до 6 месяцев. Вот, почему так важно купить грузовой АКБ Varta. Чтобы не менять источник питания каждые несколько лет.

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4. Батареи для автобусов дальнего следования постоянно подвержены циклической нагрузке. На борту перевозчика всегда работает большое количество электронной техники, чтобы обеспечить комфорт пассажиров. А генератор автобуса не всегда способен полностью покрывать эту зависимость в электрическом токе. Немецкое качество подарит пассажирам и водителю полную уверенность.

5. Аккумуляторы для коммунальной техники в первую очередь должны быть доступными по стоимости, и одновременно выносливыми в любых погодных условиях. Кроме этого, немецкий бренд Varta, способен гарантировать повышенный стартерный ток. Чтобы любой город не остался без важной сети коммунальных машин.


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