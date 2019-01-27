Одним из основных критериев надёжности производителя аккумуляторной продукции, специалисты компании АвтоЕвроТрейд выделяют наличие в линейке акб для грузового транспорта. У немецкого бренда Varta, в отличие от конкурентов, самая широкая линейка больших источников питания. Которые, одинаково хорошо подходят не только на коммерческий транспорт. Но и для автобусов, сельскохозяйственной и специальной строительной техники.





Особенности ассортимента акб Varta

Современные грузовики не просто выполняют роль перевозчика продукции из одного склада в другой. При этом они способны поддерживать определённые температурные и другие важные условия по пути следования. Для этого, необходимо не только специальное оборудование, но и качественный, надёжный, ёмкий и выносливый источник питания. Аккумуляторная немецкая компания разделяет свою продукцию на несколько категорий, в зависимости от типа транспорта или техники:

1. Аккумулятор Varta для тяжёлых тягачей отличается высоким показателем стартерной мощности и дополнительной ёмкостью. Чтобы водитель во время стоянки имел возможность пользоваться электрическим током для собственных нужд. А не только поддерживать работоспособность всех систем грузовика.

2. Для фургонов доставки источники питания защищены от негативного воздействия частичного и глубокого разряда. Так как очень часто дополнительное оборудование подключено напрямую к АКБ.

3. Сельскохозяйственная техника испытывает огромные физические нагрузки на источник питания. Тряска, вибрация, пыль и грязь являются стандартными факторами в процессе рабочего дня. А после уборки урожая, техника может простаивать без работы до 6 месяцев. Вот, почему так важно купить грузовой АКБ Varta. Чтобы не менять источник питания каждые несколько лет.

4. Батареи для автобусов дальнего следования постоянно подвержены циклической нагрузке. На борту перевозчика всегда работает большое количество электронной техники, чтобы обеспечить комфорт пассажиров. А генератор автобуса не всегда способен полностью покрывать эту зависимость в электрическом токе. Немецкое качество подарит пассажирам и водителю полную уверенность.

5. Аккумуляторы для коммунальной техники в первую очередь должны быть доступными по стоимости, и одновременно выносливыми в любых погодных условиях. Кроме этого, немецкий бренд Varta, способен гарантировать повышенный стартерный ток. Чтобы любой город не остался без важной сети коммунальных машин.



