Процесс восстановления остова грузового автотранспорта или же иной крупноразмерной техники требует профессионального подхода. Отличия заключаются в габаритах, а также в массе таких модификаций авто. То же самое касается их отдельных механизмов или же деталей. Любой грузовой автотранспорт имеет раму. Такие конструкционные отличия от легковушек требует проведение ремонтных работ иными способами. Следовательно, доверить такие работы необходимо специалистам. Кроме высокого качества необходимых работ, они гарантируют достижение результата в минимальные сроки. А это немаленький плюс для владельцев, которым подобный автотранспорт нужен для постоянного заработка. Даже кратковременный простой такой техники может привести к огромным убыткам.



Именно такие профессионалы работают в нашем сервис-центре Hino http://kuzovnoi-remont-gruzovikov.ru/kuzovnoj-remont-gruzovikov-hino/. Здесь проводятся восстановительные работы любых модификаций грузового автотранспорта. Подразумевает данная услуга ремонт рамной системы или же кабинки. В подобных работах обязательным инструментом является стапель, позволяющий добиться высочайшей точности геометрического характера составляющей кузова, а также рамы. Важнейшим этапом процесса реставрации является антикор-обработка с дальнейшей покраской техники. Выполняется подобная покраска в закрытых, специально подготовленных боксах.



Стоимость подобных восстановительных работ рассчитывается с учетом различных составляющих. Для ее установления специалисты проводят визуальный осмотр имеющихся повреждений. После такого квалифицированного осмотра выполняется диагностика геометрии кузова. Детали необходимо очистить от ЛКП и следов ржавчины. Следующим этапом является восстановление легкосъемных кузовных элементов, проведение рихтования с выправкой и подведением поврежденных элементов к первоначальной геометрии. Затем ремонтриуется рама и выполняются малярно-антикор работы.



Кузовной ремонт грузового автотранспорта может потребовать использование аргонной сварки. Это касается всех элементнов, выполненных из цветмета. Только таким способом возможно достижение надежных соединений кузовных элементов. Такой способ сварки принято называть универсальной. Она помогает мастерам в решении широчайшего спектра задач. Благодаря данному суперсовременному методу мастера качественно восстанавливают составляющую кузова, экономя при этом финансы владельцев грузового автотранспорта на приобретение новых деталей.

