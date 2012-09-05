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Грузовики отличаются высокой проходимостью, повышенной вместимостью. Проблемы возникают в результате повреждения техники
1 Сентября 2017
Теги: авто

эвакуатор грузовых автомобилей

Мощные грузовики используют при реализации разноплановых логистических проектов. Они отличаются высокой проходимостью, повышенной вместимостью. Проблемы возникают в результате повреждения техники - попадании в аварию, отказе системы управления, тормозов и т.д. Большая масса и внушительные габариты затрудняют доставку машин на станцию технического обслуживания. В ремонтную мастерскую их доставляют:

  • посредством жесткой сцепки;
  • с помощью эвакуаторной техники.


Жесткая сцепка: нюансы доставки грузовиков к месту ремонта

В первом случае проблема решается в результате привлечения тягача. Эвакуационный транспорт, например такой, и ведомое средство передвижения соединяются друг с другом жестким фиксирующим устройством. Обязательно наличие шофера за рулем буксируемого авто. Предельно допустимое расстояние между машинами 4 метра. Жесткая сцепка обуславливает следование поврежденного авто по колее тягача.

Жесткая сцепка отличается от гибкой отсутствием рывков в результате перемещения тягача и эвакуируемого грузового транспорта. Между ними обеспечивается стабильная дистанция. Отпадает необходимость привлечения к реализации проектов водителей с внушительным практическим опытом.

Использование жесткой сцепки позволяет эвакуировать грузовые автомобили:

  • в условиях малой видимости;
  • по скользкой проезжей части;
  • при любой погоде.

Допускается эвакуация машин с неисправными тормозами по проезжей части с плотным трафиком.


Метод частичной погрузки: перевозка поврежденных грузовиков с использованием эвакуаторов

Передняя часть поврежденного грузовика помещается на спецтранспорт - в этом состоит суть методики частичной погрузки. Элемент машины надлежащим образом соединяется с эвакуатором, задняя сохраняет контакт с проезжей частью. Важный нюанс: для перевозки поврежденного грузовика привлекается спецтехника со схожими габаритами. Эвакуаторы должны обладать армированной платформой, особо прочными, надежными фиксаторами. Погрузка грузовика на платформу осуществляется автоматическими системами. Роль оператора состоит только в контроле за процессом. С учетом расположения поврежденного элемента грузовика допускается его закрепление на платформе эвакуационного транспорта как передней частью, так и кормовой. Методика частичной погрузки подходит при заклинивании колес в результате ДТП, полном выходе из строя рулевой, тормозной системы.


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тут были комменты. RIP!






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