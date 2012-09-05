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Грузовики Mercedes-Benz
28 Мая 2021
Теги: авто

Грузовые автомобили всемирно известного бренда Мерседес-Бенц отличаются комфортом управления, повышенным уровнем безопасности и надежностью. Оснащены такие модели полуавтономными системами для помощи водителю, благодаря которым достигается отличная управляемость и защита на трассах. Компания Мерседес-Бенц Тракс Россия предлагает каталог Mercedes Trucks с лицензией по продаже самых свежих новинок грузовиков немецкой марки. Универсальная спецтехника в данном каталоге представлена тягачами и самосвалами Arocs. Кроме этого здесь можно найти надежные автомобили для магистральных маршрутов Actros.

Сегодня техника и грузовой транспорт бренда Мерседес используется для разных отраслевых решений - в строительстве, дальних перевозках или же в коммунальной сфере. В каталоге вы сможете найти модели для любых перечисленных отраслей. Приобретая технику, достаточно указать необходимые критерии, а менеджеры продавца позаботятся, чтобы вы получили нужную конфигурацию. Особого внимания требует экономическая эффективность коммерческих авто марки Мерседес-Бенц. Разработчики подобной техники использовали улучшенную аэродинамику. Кроме этого они оснастили новые модели уникальной технологией Predictive Powertrain Control. Благодаря ей поддерживается экономичный стиль управления автотранспортом.

Основными заказчиками грузовиков и коммерческого транспорта бренда Мерседес являются магистральные перевозчики, предприятия специализирующиеся в сфере городской логистики и строительные компании. Любую представленную в каталоге модель грузовика можно приобрести по лизингу. Грузовики Мерседес-Бенц оснащаются надежными двигателями Euro 5/6. Дилер предлагает более двадцати вариантов таких агрегатов при продаже. Кабина водителя доступна более чем в десяти вариантах оснащения. Стальная подвеска грузовиков отличается износоустойчивостью и надежностью.

Для перемещения по стройплощадкам, трассам или же бездорожью инженеры Мерседес-Бенц предусмотрели различные варианты рам. А автомобили Arocs доступны по формуле 8&#215;8 или 8&#215;6. На моделях Actros Volumer и Actros Loader возможна транспортировка грузов в больших объемах. Благодаря официальному дилеру вы сможете приобрести грузовой или коммерческий автотранспорт для своего парка, сосредоточившись на развитие и расширение бизнеса. Все существующие технические задачи можно решать благодаря грузовикам Мерседес. Строительным компаниям лучшим образом подойдут новейшие грузовики Mercedes Arocs. Оснащаются такие ТС агрегатами Евро 5/6 с 4-мя режимами рабочего объема. Благодаря этому достигается уменьшение расхода топлива. А вот бортовые грузовики и седельные тягачи Actros успешно используются для транспортировки максимального объема грузов по российским или зарубежным автомагистралям. Отличаются такие модификации огромными топливными баками, новой конфигурацией трансмиссии, комфортными элементами управления и эргономичной кабиной.

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