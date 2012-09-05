Грузовые автомобили всемирно известного бренда Мерседес-Бенц отличаются
комфортом управления, повышенным уровнем безопасности и надежностью.
Оснащены такие модели полуавтономными системами для помощи водителю,
благодаря которым достигается отличная управляемость и защита на
трассах. Компания Мерседес-Бенц Тракс Россия предлагает каталог Mercedes Trucks с лицензией по продаже самых свежих новинок грузовиков
немецкой марки. Универсальная спецтехника в данном каталоге представлена
тягачами и самосвалами Arocs. Кроме этого здесь можно найти надежные
автомобили для магистральных маршрутов Actros.
Сегодня техника и грузовой транспорт бренда Мерседес используется для
разных отраслевых решений - в строительстве, дальних перевозках или же в
коммунальной сфере. В каталоге вы сможете найти модели для любых
перечисленных отраслей. Приобретая технику, достаточно указать
необходимые критерии, а менеджеры продавца позаботятся, чтобы вы
получили нужную конфигурацию. Особого внимания требует экономическая
эффективность коммерческих авто марки Мерседес-Бенц. Разработчики
подобной техники использовали улучшенную аэродинамику. Кроме этого они
оснастили новые модели уникальной технологией Predictive Powertrain
Control. Благодаря ей поддерживается экономичный стиль управления
автотранспортом.
Основными заказчиками грузовиков и коммерческого транспорта бренда
Мерседес являются магистральные перевозчики, предприятия
специализирующиеся в сфере городской логистики и строительные компании.
Любую представленную в каталоге модель грузовика можно приобрести по
лизингу. Грузовики Мерседес-Бенц оснащаются надежными двигателями Euro
5/6. Дилер предлагает более двадцати вариантов таких агрегатов при
продаже. Кабина водителя доступна более чем в десяти вариантах
оснащения. Стальная подвеска грузовиков отличается износоустойчивостью и
надежностью.
Для перемещения по стройплощадкам, трассам или же бездорожью инженеры
Мерседес-Бенц предусмотрели различные варианты рам. А автомобили Arocs
доступны по формуле 8×8 или 8×6. На моделях Actros
Volumer и Actros Loader возможна транспортировка грузов в больших
объемах. Благодаря официальному дилеру вы сможете приобрести грузовой
или коммерческий автотранспорт для своего парка, сосредоточившись на
развитие и расширение бизнеса. Все существующие технические задачи можно
решать благодаря грузовикам Мерседес. Строительным компаниям лучшим
образом подойдут новейшие грузовики Mercedes Arocs. Оснащаются такие ТС
агрегатами Евро 5/6 с 4-мя режимами рабочего объема. Благодаря этому
достигается уменьшение расхода топлива. А вот бортовые грузовики и
седельные тягачи Actros успешно используются для транспортировки
максимального объема грузов по российским или зарубежным
автомагистралям. Отличаются такие модификации огромными топливными
баками, новой конфигурацией трансмиссии, комфортными элементами
управления и эргономичной кабиной.