Рулевые передачи производятся в массовых количествах специализированными фирмами и очень редко проектируются специально для данного автомобиля за исключением монтажных приливов или бобышек на картере. Наибольшие крутящие моменты на входящем и выходящем валах (вал руля и вал сошки) могут считаться пропорциональными наибольшему весу, приходящемуся на передние колёса, и диаметру этих колёс. Так как крутящей момент, выдерживаемый валом, пропорционален кубу его диаметра, диаметр вала сошки пропорционален кубическому корню из произведения (в кг.см) наибольшей нагрузки на передние колёса на их диаметр, делённому на постоянную величину. Обычно один из элементов рулевой передачи (например сектор червячного колеса) выполняется как одно целое с валом, который вследствие этого изготовляется из легированной стали с высоким пределом прочности. Рулевые передачи вот здесь подвергаются наибольшим нагрузкам, когда автомобиль выезжает из глубокой коле или когда передние колёса пересекают впадину под острым углом, причём эти нагрузки не поддаются точному определению. Для легковых автомобилей постоянная величина с в уравнении для диаметра вала сошки в см составляет 2800—4200, а для тяжёлых грузовых автомобилей— 4200—5250.

Вал руля имеет обычно диаметр 19 мм С3//') Для легковых автомобилей (диаметр рулевого колеса 460 мм) при сплошном сечении, а при изготовлении из трубы имеет момент сопротивления, равный моменту сопротивления сплошного сечения диаметром 19 мм. У тяжёлых грузовых автомобилей с рулевым колесом диаметром 510—560 мм вал руля при сплошном сечении имеет обычно диаметр 22 мм {71ъ”), а в случае изготовления из трубы имеет момент сопротивления, равный моменту сопротивления сплошного сечения диаметром 22 мм.

Рулевая сошка крепится на своём валу посредством конических треугольных шлицев, которые, почти не уменьшая сопротивления вала скручиванию, дают наилучшую гарантию против разбалтывания. Конические треугольные шлицы стандартизованы БАЕ в пределах диаметров от !/2 до 3". Их наружная поверхность имеет конусность 3/4" на фут (0,0625) по номинальному наружному диаметру, и шлицы нарезаются под углом 1°37' к оси вала. Для валов диаметром г/2—5/в// применяется 35 шлицев, а для валов большего диаметра — 48 шлицев. Ступица рулевой сошки затягивается на валу при помощи большой гайки, закреплённой стопорной шайбой, разводным шплинтом или и тем и другим вместе.