Инка-Транс является мувинговой компанией, предоставляющей профессиональные услуги по грузоперевозкам. Отличается компания выгодными для заказчиков тарифами, а также оптимальными маршрутами доставки. Опытные водители, работающие в Инка-Транс выполнят перевозку грузов максимально оперативно и безопасно. А штат профессиональных грузчиков справится с любыми объемами грузов. Услуги мувинговой компании можно заказать через официальный веб-сайт, дистанционно. Найти на этом сайте можно всю необходимую информацию, касающуюся грузоперевозок по Киеву.

Транспортные услуги Инка-Транс предоставляет с 2009 г. За пройденные годы компания сумела накопить солидный практический опыт по организации грузоперевозок. Здесь же можно заказать услуги грузчиков, которые выполнят оперативную загрузку/выгрузку товаров любых габаритов или же хрупкости. Груз будет доставлен максимально оперативно в целости и сохранности. Автопарк компании состоит из современной автотехники и грузовиков, с вместимостью от двух до десяти тонн. Каждый из таких грузовиков специально оборудован для транспортировки товаров в городских условиях. Грузчики компании отличаются вежливым отношением к нуждам клиентуры. Они относятся очень бережно к имуществу каждого заказчика. Следует отметить и максимальную ответственность каждого сотрудника Инка-Транс при выполнении возложенных обязанностей.





Офисный переезд

Особой популярностью сегодня в Киеве пользуется офисный переезд https://inka-trans.ua/perevozki-kiev/ofisnyj-pereezd/, который выполняется по конкретной схеме. Сначала на объект заказчика отправляется опытный замерщик. В его обязанности входит выполнение необходимых расчетов и определение объема предстоящих работ. В то же самое время он устанавливает точную стоимость грузоперевозки. В зависимости от таких замеров выбирается и конкретное транспортировочное оборудование или же инструмент. Сегодня каждая компания стремится найти надежного грузоперевозчика для долгосрочного сотрудничества. Предприниматели уделяют огромное внимание своевременной, быстро и качественной доставке товаров. От этого во многом зависит стабильность работы и постоянное развитие компаний. Следовательно, ежегодно растет спрос на услугу грузоперевозок не только в украинской столице, но и в ее пригородах. Инка-Транс является надежной компанией, имеющей более чем десятилетний опыт работы в сфере мувинговых услуг, которая справится с поставленными задачами максимально оперативно и качественно.