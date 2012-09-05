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Грузоперевозки Москва-Иркутск
25 Декабря 2020

Грузы весом от ста кг до двадцати тонн компания АвтоВК доставит из столицы в любом направлении. Это проверенный перевозчик, гарантирующий безопасную транспортировку разных грузов. Максимальная гарантия сохранность товаров гарантирована каждому заказчику. В компании можно заказать грузоперевозки Москва - Иркутск по наиболее выгодным тарифам. Звонки здесь принимаются даже в праздничные дни или же выходные. АвтоВК сотрудничает с клиентами на договорной основе. Оплату можно выполнить безналичным платежом в соответствии с договорной документацией. Возможен также НДС.

АвтоВК выполняется перевозки любой сложности. Для этого грузоперевозчик используется различные виды транспорта - грузовые автомобили, морской, авиационный и железнодорожный транспорт. Особое внимание компания уделяет пунктуальности и точности. Груз будет доставлен в положенное время. Чтобы воспользоваться услугами АвтоВК достаточно оставить онлайн-заявку на официальном веб-сайте компании. После этого будет выполнен расчет стоимости. Грузоперевозчик придерживается гибкой ценовой политики. Поэтому тарифы, которые действуют в компании, заказчика приятно удивят. А сохранность груза гарантирована на юридическом уровне.

АвтоВК пользуется продуманными схемами перевозок, благодаря которым в разы сокращаются сроки доставки. В случае необходимости обеспечивается ежедневная круглосуточная поддержка. При каждом обращении компания комплексно обрабатывает запрос. Работают над этим опытные сотрудники грузоперевозчика. Кроме этого клиент может воспользоваться консультационными услугами по любому аспекту грузоперевозок. Расчет стоимости транспортировки выполняется максимально объективно. Представители компании уточняют адрес пункта отправки, а также конечного получателя. Кроме этого проверяется наличие необходимой сопроводительной документации, учитывается специфика груза.

Заказчики могут воспользоваться персональной консультацией. Во время таких консультаций клиент получает информацию обо всех условиях сотрудничества. Ему разъясняются обязанности, которые берет на себя исполнитель. Профильные специалисты компании подберут грузовой транспорт, учитывая при этом пожелания заказчика. Перевозка товаров осуществляется бережно в точно оговоренные сроки. Менеджер грузоперевозчика поддерживает с клиентом постоянную связь, решая по ходу любые возникшие вопросы. Кроме этого заказчик получает точные данные о местонахождении своего груза в любое время. Конкретные заказы выполняется по принципу индивидуального подхода. С учетом увеличения или уменьшения объемов груза, выбранного транспорта, типа загрузки или же изменения маршрута происходит быстрая корректировка стоимости.

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