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Гребущие четырьмя
16 Июня 2017
Теги: авто

Некоторое количество представителей этой серии имеют полноприводную трансмиссию. Это модели V70 AWD, S70 AWD и модификация повышенной проходимости V70 ХС Cross Country, которая отличается другой подвеской, увеличенным до 250 мм дорожным просветом и пластиковым обвесом.

В заднем мосту применен самоблокируюшийся дифференциал, а спереди — противобуксовочная система Tracs (она устанавливается и на простых переднеприводных модификация, оснащенных моторами, мощность которых превышает 160 л.с.). Система Tracs имеет возможность ручного отключения: для этого предусмотрена специальная клавиша. Большинство модификаций с полным приводом оснащались 193-сильным мотором объемом 2,5 л с турбиной низкого давления. Каких-либо характерных дефектов у этих «почти внедорожников» не зафиксировано, и неприятности со стороны их трансмиссии — в большинстве случаев результат неправильной эксплуатации, потому как некоторые водители полагают: коли их автомобиль имеет привод на все колеса, то и ехать он может не только по дороге. Поэтому стоит иметь в виду, что трансмиссия этих модификаций весьма сложна, а ее приведение в порядок обходится в «хорошую копеечку».

Заднее сиденье складывается в неравной пропорции, а для длинномеров в спинке предусмотрен лючок. Сзади просторно и уютно, а все три места оборудованы трехточечными ремнями. Если вы предпочитаете проводить свободное время активно, например, гоняя по бездорожью, стоит купить квадроцикл сдесь. Он имеет отличную проходимость и отличается надежностью и легким управлением.

Для модели предлагалось несколько вариантов бензиновых двигателей объемом 2,0 л мощностью 126 л.с. (на нашем рынке практически не встречаются), 2,5 л (140—170 л.с.) и 2.4 л (140 л.с.). Кроме того, выпускались модификации с турбонаддувом — 2,0 л (163—225 л.с.), 2,4 л (193 л.с.) и заряженная версия Т5, оснащенная мотором 2,3 л (240 л.с.). А еще существовала топ-версия с силовым агрегатом 2.4 л, выдающим «на-гора» 250—265 «лошадей». Инверсии можно отличить по желтому или золотистому цвету кузова (за небольшим исключением), иному переднему бамперу с интегрированным спойлером, 17-дюймовым колесам и более жесткой подвеске. Также «семидесятки» комплектовались 2.4- литровым 140-сильным турбодизелем Audi, но найти машину, им оснащенную, достаточно сложно. Стоит отметить, что все моторы пятицилиндровые и отличаются высокими надежностью и ресурсом (за исключением турбо- версий, которые обычно не переваливают за 300- тысячный рубеж). Ну а сами турбины требуют замены после 150—200 тыс. км.

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