Необходимо разработать стратегию выхода на все возможные рынки и все доступные ниши. Самое первое - организационно стимулировать сбыт автомобилей СП за рубеж, помочь ему (также, как и КрАЗу), прежде всего в борьбе за внешние рынки - в первую очередь развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки.

Для выживания отрасли в целом учреждение дочерних СП в странах-потребителях продукции АвтоЗАЗа - это тот путь, который сегодня становится общепринятым. Это успешно проделал АВТОГАЗ в Крыму, учредив КрымАвтоГАЗ, который, проявив невиданную прыткость, в свою очередь, создает фирму по экспорту и сборке переделанных “Газелей” в Южно-Африканской Республике.

Особенно впечатляет стратегия развития Skoda из Пльзеня по созданию трансевропейской империи грузовиков, основанной на ее дочерних чешских предприятиях TATRA и UAZ. СП по производству легких грузовиков в Болгарии, учрежденное Skoda, уже дало первую продукцию, a UAZ начал выпуск нового многообещающего грузовика Skoda 400. Оснащенная производимым в Детройте дизелем и новой алюминиевой кабиной эта модель будет продаваться под именем Skoda. Этот грузовик является результатом реструктуризации UAZ’a, который был разделен на 5 отделений, что сопровождалось снижением издержек производства и сокращением 800 рабочих мест. Тем не менее, для выживания заводу необходимо продавать не менее 10 000 машин в год, поэтому UAZ пытается охватить сбытовой сетью всю Европу и построить сборочные СП в Польше, Бразилии и Арабском Востоке. По информации руководства, TATRA также производит реструктуризацию на фоне возросшего в 2 раза, в сравнении с 1996 годом, объема продаж и готова к запуску на рынок новой серии автомобилей. И хотя планы по созданию СП в Китае отложены, но производство грузовиков в Бразилии будет начато в сентябре 1998 г., и постройка сборочной линия в Индии также близка к завершению. По заявлению Любомира Соудека (Ген. директора Skoda), в конце года следует ожидать заключения соглашения о создании СП с двумя российскими производителями - ЗИЛом и КамАЗом.

Единственным препятствием для всех этих грандиозных планов является недостаточно продуманный финансовый менеджмент. Постоянно не хватает свободных оборотных средств у UAZ'a и TATRA. Собственный капитал TATRA уменьшился, в результате потерь, на I млрд. крон за 1996 год, а обязательства (долги) достигли величины 9 млрд. крон. И хотя TATRA сегодня не имеет перерасхода средств на операционном уровне она не способна платить проценты и основные платежи по кредитам, ранее полученным от “Коммерции банка" - крупнейшего в стране коммерческого банка. Банк в свою очередь пытается продать долговые обязательства фирмы, достигшие 3,4 млрд. крон с дисконтом в Западной Европе. Поэтому реструктуризация обеих фирм вполне может закончиться их продажей.