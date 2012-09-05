Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Грандиозные планы




Грандиозные планы
20 Января 2021
Теги: авто

Необходимо разработать стратегию выхода на все возможные рынки и все доступные ниши. Самое первое - организационно стимулировать сбыт автомобилей СП за рубеж, помочь ему (также, как и КрАЗу), прежде всего в борьбе за внешние рынки - в первую очередь развивающихся стран Азии, Африки и Южной Америки.

Для выживания отрасли в целом учреждение дочерних СП в странах-потребителях продукции АвтоЗАЗа - это тот путь, который сегодня становится общепринятым. Это успешно проделал АВТОГАЗ в Крыму, учредив КрымАвтоГАЗ, который, проявив невиданную прыткость, в свою очередь, создает фирму по экспорту и сборке переделанных “Газелей” в Южно-Африканской Республике.

Особенно впечатляет стратегия развития Skoda из Пльзеня по созданию трансевропейской империи грузовиков, основанной на ее дочерних чешских предприятиях TATRA и UAZ. СП по производству легких грузовиков в Болгарии, учрежденное Skoda, уже дало первую продукцию, a UAZ начал выпуск нового многообещающего грузовика Skoda 400. Оснащенная производимым в Детройте дизелем и новой алюминиевой кабиной эта модель будет продаваться под именем Skoda. Этот грузовик является результатом реструктуризации UAZ’a, который был разделен на 5 отделений, что сопровождалось снижением издержек производства и сокращением 800 рабочих мест. Тем не менее, для выживания заводу необходимо продавать не менее 10 000 машин в год, поэтому UAZ пытается охватить сбытовой сетью всю Европу и построить сборочные СП в Польше, Бразилии и Арабском Востоке. По информации руководства, TATRA также производит реструктуризацию на фоне возросшего в 2 раза, в сравнении с 1996 годом, объема продаж и готова к запуску на рынок новой серии автомобилей. И хотя планы по созданию СП в Китае отложены, но производство грузовиков в Бразилии будет начато в сентябре 1998 г., и постройка сборочной линия в Индии также близка к завершению. По заявлению Любомира Соудека (Ген. директора Skoda), в конце года следует ожидать заключения соглашения о создании СП с двумя российскими производителями - ЗИЛом и КамАЗом.

Единственным препятствием для всех этих грандиозных планов является недостаточно продуманный финансовый менеджмент. Постоянно не хватает свободных оборотных средств у UAZ'a и TATRA. Собственный капитал TATRA уменьшился, в результате потерь, на I млрд. крон за 1996 год, а обязательства (долги) достигли величины 9 млрд. крон. И хотя TATRA сегодня не имеет перерасхода средств на операционном уровне она не способна платить проценты и основные платежи по кредитам, ранее полученным от “Коммерции банка" - крупнейшего в стране коммерческого банка. Банк в свою очередь пытается продать долговые обязательства фирмы, достигшие 3,4 млрд. крон с дисконтом в Западной Европе. Поэтому реструктуризация обеих фирм вполне может закончиться их продажей.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автомобильные шины марки Nokia... - . (+38)
Заказать эвакуатор в Киеве... - . (+87)
Продавать или умирать... - . (+70)
Шины БКТ - . (+74)
Автотека: помощь в покупке под... - . (+77)
Дорога на Хелм - . (+126)
Daewoo Lanos: рулевые рейки... - . (+119)
Интернет-магазин запчастей и а... - . (+116)
Возможности металлокерамики... - . (+151)
Автомобильные дизайн - проекты... - . (+206)
Старт на взлетной полосе... - . (+241)
Грузоперевозки по Киеву с Инка... - . (+226)
Ровенский этап - . (+193)
На открытии гоночного сезона... - . (+133)
Автомобиль Daewoo - правильный... - . (+114)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке